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КГК: Нарушения в спортивных учреждениях

25.05.2018 — Новости Общества | Голас Касцюкоушчыны  
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Комитет госконтроля Могилевской области изучил внебюджетную деятельность 16-ти спортивных учреждений области.

В соответствии с законодательством государственные учреждения при осуществлении приносящей доходы деятельности должны компенсировать из своей выручки понесенные за счет бюджетных средств расходы на оказание платных услуг.

Контролеры установили, что в 12-ти учреждениях эти требования в полной мере не соблюдались. При осуществлении расчетов ими допущено занижение сумм причитающихся к возмещению в бюджет.

В результате общая сумма задолженности указанных учреждений с учетом доначислений составила свыше 400 тыс. рублей, из которых
94 тыс. рублей были возмещены в ходе мониторинга.

Материалы контроля направлены местным органам власти для принятия мер реагирования, возврат оставшейся суммы долга перед бюджетом находится на контроле Комитета.

 
 
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Комитет госконтроля Могилевской области изучил внебюджетную деятельность 16-ти спортивных учреждений области. В соответствии с законодательством...
 
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