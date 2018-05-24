КГК: Нарушения в спортивных учреждениях

Комитет госконтроля Могилевской области изучил внебюджетную деятельность 16-ти спортивных учреждений области.

В соответствии с законодательством государственные учреждения при осуществлении приносящей доходы деятельности должны компенсировать из своей выручки понесенные за счет бюджетных средств расходы на оказание платных услуг.

Контролеры установили, что в 12-ти учреждениях эти требования в полной мере не соблюдались. При осуществлении расчетов ими допущено занижение сумм причитающихся к возмещению в бюджет.

В результате общая сумма задолженности указанных учреждений с учетом доначислений составила свыше 400 тыс. рублей, из которых

94 тыс. рублей были возмещены в ходе мониторинга.

Материалы контроля направлены местным органам власти для принятия мер реагирования, возврат оставшейся суммы долга перед бюджетом находится на контроле Комитета.