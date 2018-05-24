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В Бацуни «прописались» страусы

25.05.2018 — Новости Общества | Газета Авангард  
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«Мне говорили: лучше бы ты завела свиней. Но лично я считаю, что со страусами проще», – отмечает уроженка Будакошелевщины Наталья Коновалова. На территории одного из подворий в д. Бацунь Кривского сельсовета появились диковинные для нашего района страусы. Как самая быстрая и большая птица в мире оказалась в деревне, узнал корреспондент «Авангарда».

В Бацуни «прописались» страусы

Наталья, ее супруг Виктор, двое сыновей Илья и Артем живут в Гомеле, а свое немногочисленное хозяйство держат в Бацуни, на подворье у матери. На небольшом участке хватило места всем: кроликам, баранам, пчелам и трем страусам. Кстати, страусы очень любят бегать. По словам Натальи, если их движение ограничить, они начинают болеть и слабеть. А теперь представьте, какая необходима территория, чтобы такому крупному питомцу (вырастают до 2,7 метра в высоту при возможном весе до 130 кг) было комфортно. Но в деревне условия у них более чем подходящие: имеется длинный загон с небольшим навесом.

В Бацуни «прописались» страусы

Появление страусов в Бацуни вызвало настоящий ажиотаж. Семья отмечает, что внимание со стороны местных жителей, а особенно детей, к их питомцам повышенное: кто-то приезжает просто посмотреть, кто-то фотографирует. «Пора уже брать деньги за вход», – шутит Нина Ивановна, мать Натальи. Я же теоретически знаю, что страусы, несмотря на свой размер, довольно пугливые птицы, однако на практике все оказалось иначе: питомцы Коноваловых совсем не боятся людей.
– Они не опасны? – спрашиваю я.
– У нас страусы ручные. С ними много времени проводят дети, вот они и не боятся человека. А так по своей природе страус пугливый, да и ударить может, к слову, очень больно, – отвечает Наталья.
– А клички у них есть?
– Яша (смеется). Так мы назвали одного страуса, который нас не боялся. Позже и двое остальных стали отзываться на эту кличку.
Эта история началась в прошлом году, когда Виктор Коновалов спонтанно предложил завести страусов. У семьи всегда были домашние питомцы, поэтому супруга с детьми поддержали его. Так Коноваловы отправились по объявлению в Мозырь за новыми питомцами. И не жалеют об этом: радость детям они уже приносят. Стоит сказать, что один маленький страус обошелся им в 200 рублей.

В Бацуни «прописались» страусы

Пока собеседница кормит своих питомцев, успеваю сделать несколько снимков и узнаю очередной факт. Оказывается, страусы в прямом смысле всеядные: капуста, морковь, яблоки, камни – едят всё без исключения. Да, не удивляйтесь, обычные камни. У страусов нет зубов, поэтому для измельчения пищи они глотают всё, что им попадется: куски дерева, пластмассы и даже гвозди.

В Бацуни «прописались» страусы

Чем кормить, как ухаживать, как подходить – за год семья стала настоящим экспертом в этих вопросах. При этом Коноваловы приезжают в деревню только на выходные, в будни страусов кормит Нина Ивановна. По словам женщины, в этом нет ничего сложного.
– Страусы у нас появились в недельном возрасте. Мы их кормили, согревали под лампой как обычных цыплят. Правда, покупали еще специализированные витамины, – вспоминает Наталья. – Яйца они несут только через два-три года, при этом высиживают их только самцы. И если уж самец сел, то его не снимешь. Мы, по крайней мере, своих поднять не можем. Думаю, что вес страусов на сегодняшний день уже превысил 80 килограммов.
Продавать или оставить этих необычных птиц – Коноваловы еще не решили. Поэтому пока среди кур и свиней в белорусской деревне живут самые большие в мире птицы. Хозяева говорят, что условия им здесь нравятся: и не холодно, и не жарко, да и местная трава африканским, а скорее, уже бацунским страусам приходится по вкусу.

В Бацуни «прописались» страусы
В Бацуни «прописались» страусы
В Бацуни «прописались» страусы
В Бацуни «прописались» страусы
В Бацуни «прописались» страусы

Роман ВЕЖНОВЕЦ.
Фото автора.

 
Теги: Гомель
 
 
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«Мне говорили: лучше бы ты завела свиней. Но лично я считаю, что со страусами проще», – отмечает уроженка Будакошелевщины Наталья Коновалова. На...
 
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