В Галерее искусств г. Березы акция «Ночь музеев» совпала с открытием выставки Посольства Турции

В Беларуси масштабно и зрелищно прошла республиканская акция «Ночь музеев». Каждый старался поразить посетителей чем-то оригинальным. Несказанно повезло жителям и гостям Березовщины, которым посчастливилось принять участие в открытии выставки, предо-ставленной Посольством Турции в Беларуси, под названием «Турция – страна гостеприимства и культурных традиций».

Для участия в мероприятии в Березу прибыла второй Секретарь Посольства Турецкой Республики в Республике Беларусь госпожа Сечиль Зейнеп Доган. Высокую гостью и сопровождающих ее членов делегации в Галерее искусств сердечно приветствовал заместитель председателя Березов-ского райисполкома Д.М. Зеневич (на снимке). Он отметил, что для Березовского района большая честь принимать у себя представителей турецкого посольства, и поблагодарил организаторов выставки за возможность прикоснуться к культуре и традициям Турции. Дмитрий Михайлович вручил госпоже Доган книгу «Память. Березовский район», щеповую птицу – символ нематериального культурного наследия Беларуси, своеобразный бренд Березовщины, и другие сувениры.

Второй Секретарь Посольства Турецкой Республики поблагодарила березовчан за теплый прием и рассказала, что представленные на выставке фотографии были найдены в прошлом году на одной из старинных усадеб на берегу Босфора и относятся к 1900-м годам. На них запечатлены архитектурные особенности Стамбула и лица живших в то время людей. А среди экспонатов – изделия старинных мастеров, фарфор, стеклянные фигурки, ювелирные украшения, национальные костюмы и все то, что дает посетителям представление о культурных традициях страны. Госпожа Сечиль Зейнеп Доган также преподнесла Д.М. Зеневичу сувенир – оригинальное блюдо в турецких традициях. Дмитрий Михайлович поблагодарил за подарок и передал его в дар музею.

Окончание публикации читайте в выпуске газеты за 23 мая.

Фото Степана ТЮШКЕВИЧА.