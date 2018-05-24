Юридическая консультация: оформление наследственных прав

К сожалению, раньше или позже гражданам приходится обращаться к нотариусу по вопросу оформления наследственных прав. Соответственно, возникает вопрос: когда и куда обратиться для принятия наследства?

Местом открытия наследства является последнее место жительства умершего, определяемое по регистрации умершего по месту жительства (при ее отсутствии – месту пребывания) на день открытия наследства (т. е. на день смерти), а если оно неизвестно – место нахождения недвижимого имущества умершего или основной его части. При отсутствии недвижимого имущества умершего – место нахождения основной части его движимого имущества.

Наследство, по общему правилу, может быть принято в течение шести месяцев со дня открытия наследства.

Но если, например, единственный наследник первой очереди отказался от наследства без указания, в пользу кого он отказался, либо наследник одной очереди отказался в пользу наследника другой очереди, то тогда можно принять наследство в течение оставшейся части шестимесячного срока. А если эта часть менее трех месяцев, то в течение трех месяцев. В указанном случае течение трехмесячного срока начинается со следующего дня за днем поступления к нотариусу по месту открытия наследства заявления наследника об отказе от наследства.

А если, например, наследники первой очереди не примут наследство, то наследники второй очереди могут принять наследство в течение трех месяцев со дня окончания шестимесячного срока для принятия наследства. Таким образом, срок для принятия наследства растянется до девяти месяцев.

Если последний день срока для принятия наследства приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.

Принятие наследства осуществляется подачей наследником нотариусу по месту открытия наследства заявления о принятии наследства либо заявления о выдаче свидетельства о праве на наследство, как лично, так и через представителя по доверенности.

Также, если у наследника нет возможности обратиться к нотариусу по месту открытия наследства в срок для принятия наследства, то заявление о принятии наследства либо заявление о выдаче свидетельства о праве на наследство он может вы-слать по почте. В данном случае на заявлении о выдаче свидетельства о праве на наследство подпись наследника должна быть засвидетельствована нотариусом или должностным лицом, уполномоченным совершать нотариальные действия (например, управляющим сельисполкома). На заявлении о принятии наследства, направляемом по почте, свидетельствовать подлинность подписи наследника нотариусом или должностным лицом, уполномоченным совершать нотариальные действия, нет необходимости.

Если заявление о принятии наследства или о выдаче свидетельства о праве на наследство было сдано в отделение связи до истечения срока для принятия наследства, но поступило к нотариусу по его истечении, заявление считается своевременно поданным.

Бывают ситуации, когда наследник пропустил установленный законодательством срок для принятия наследства, то в данном случае он имеет право обратиться в суд для признания его принявшим наследство. Кроме того, наследство может быть принято им по истечении срока, установленного для его принятия, без обращения в суд при условии согласия на это всех остальных наследников, которые приняли наследство.

В некоторых случаях наследник, который пропустил срок для принятия наследства, может считаться фактически принявшим наследство (например, наследник проживал на день открытия наследства либо в течение установленного законодательством срока для принятия наследства по одному адресу с наследодателем, либо проживал в наследуемом жилом помещении, либо в установленный законодательством для принятия наследства срок наследник пользовался наследственным имуществом, принял меры к его сохранению и т. д.), тогда наследник может подать нотариусу заявление о выдаче свидетельства о праве на наследство без обращения в суд и без согласия остальных наследников, принявших наследство в срок.

Но в данном случае принятие наследства путем фактического вступления во владение или управление наследственным имуществом должно быть подтверждено соответствующими документами, например, справками о месте жительства и составе семьи, о последнем месте жительства умершего и составе его семьи на день смерти, справкой о том, что в установленный законодательством срок для принятия наследства наследник пользовался наследственным имуществом, принял меры к его сохранению, обрабатывал земельный участок, производил текущий ремонт и т. д.

Более подробные разъяснения по вопросу оформления наследственных прав можно получить в нотариальной конторе Березовского района. Предварительная запись на прием по телефонам: 2-74-50, 2-74-51, 9-26-96.

Наталья БАРАНОВСКАЯ, нотариус Брестского нотариального округа.

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Как происходит оформление наследственных прав несовершеннолетними?

Гражданский кодекс Республики Беларусь защищает интересы несовершеннолетних при оформлении наследственных прав. Наследование имеет место по завещанию и по закону. Ребенок, родившийся после смерти родителя, но зачатый при его жизни, будет являться наследником по закону.

Наследство должно быть принято в установленный законом шестимесячный срок со дня смерти наследодателя. Наследство принимается подачей заявления в нотариальную контору по последнему месту жительства умершего в течение шести месяцев со дня открытия наследства, или наследство считается принятым, если имеются доказательства фактического принятия наследства: например, совместная прописка умершего и несовершеннолетнего ребенка. За несовершеннолетних в возрасте до

14 лет заявление подают только их законные представители – родители, усыновители или опекуны. Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет подают заявление самостоятельно с согласия своих законных представителей.

Если нет в живых родителей и не назначен опекун, заявление о принятии наследства может подать специалист отдела образования.

Возможен ли отказ от наследства несовершеннолетним ребенком?

Отказ от доли наследства, причитающейся несовершеннолетнему наследнику, возможен в срок до шести месяцев со дня смерти наследодателя с предварительного разрешения органа опеки и попечительства. Разрешение об отказе от причитающейся доли наследства в данном случае выносится в виде решения.

Если нет родителей или опекунов или оформляется отказ в пользу законного представителя, в данном случае заявление об отказе от наследства подает специалист отдела образования, в доверенности которого должно быть оговорено полномочие на подачу такого заявления об отказе от прав.

Ванда ПОПКО, нотариус Брестского нотариального округа.