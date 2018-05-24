Житель Гомеля наткнулся на камень в морской капусте - и потребовал компенсацию за поврежденные зубы

18 мая житель Гомеля Николай сломал зуб. По словам мужчины, причиной случившегося стал камень, который непонятным образом попал в упаковку морской капусты от «Санта Бремор». Свои претензии гомельчанин направил производителю.



Тот самый камень. Фото читателя

«18 мая приобрел продукцию „Санта Бремор“ — морскую капусту, и при употреблении поломал зуб. Там оказался камень. Связался с организацией, объяснил проблему, меня заверили, что оплатят стоимость лечения зуба. Прислали по Viber гарантийное письмо», — рассказал TUT.BY мужчина.

20 мая Николай сходил на прием к стоматологу.

«Оказалось, что камнем повреждено 4 зуба: 2 нижних и 2 верхних соответственно», — объяснил гомельчанин. По его словам, один зуб был сломан, на трех обнаружены сколы.

Николай попросил стоматолога сделать приблизительный расчет стоимости лечения четырех зубов. Вышло около 1250 рублей. Свои расчеты он переслал в «Санта Бремор».

«Они ответили, что оплачивать стоимость лечения 4-х зубов не будут — мол, речь шла об одном зубе», — сообщил Николай.

23 мая TUT.BY обратился за комментарием в компанию-производитель. В ответе за подписью замдиректора по качеству СП «Санта Бремор» Елены Котляренко сообщалось:

«Для изготовления изделий из морской капусты на СП „Санта Бремор“ ООО используется только качественное сырье морской капусты (ламинарии) сушеной шинкованной (Китай), которое при заготовке проходит предварительную промывку водой и очистку от песка, ила и других загрязнений. Принимая во внимание вышеизложенные особенности технологии заготовки сырья морской капусты сушеной, для обеспечения качества и безопасности выпускаемой продукции, нашим предприятием предусмотрены следующие меры по предотвращению случаев попадания в готовый продукт „инородных“ предметов: многоэтапная механизированная мойка сырья перед поступлением на производство, автоматический контроль на детекторе посторонних примесей в ходе производства и их удаление.

В связи с упомянутым случаем, поступившим в адрес компании, нами проведено тщательное производственное расследование и ужесточены меры контроля качества и производства продукции по всем технологическим процессам.

В настоящее время компания поддерживает связь с потребителем, обратившимся с запросом, вопрос урегулирован. У потребителя не осталось претензий к компании».

25 мая Николай подтвердил TUT.BY, что никаких претензий к «Санта Бремор» он уже не имеет: компания пошла навстречу и пообещала компенсировать лечение всех поврежденных зубов.