Стипендиатами Фонда мира стали учащиеся из Сморгони

24 мая в Мирском замке состоялась торжественная церемония вручения стипендий Гродненского областного отделения общественного объединения «Белорусский фонд мира» одаренным учащимся учреждений общего среднего образования.













Стипендиатами Сморгонского района стали Алексей Страпко, учащийся XI класса средней школы № 6 г. Сморгони, а ныне – выпускник, и Сергей Василевский, учащийся X класса средней школы № 2 г. Сморгони.

В стенах средневекового замка Иван Васильевич Колбаско, председатель правления Гродненского областного отделения ОО «Белорусский фонд мира», вручил ребятам дипломы, значки «Стипендиат фонда мира» и денежные стипендии.

Все участники этого мероприятия получили уникальную возможность прикоснуться к истории Беларуси, посетив один из старейших и красивейших замков.

На территории средней школы г.п. Мир ребята высадили аллею мира из 20 саженцев сирени, которая в будущем станет символом их новых достижений.





























Т.Я. СКУРКО, заместитель директора по учебной работе средней школы № 6 г. Сморгони.