ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Бывшего главу церковного издательства обвиняют в хищениях, махинациях с участками и машинами

25.05.2018 18:36 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В Минске будут судить бывшего первого замдиректора издательства Белорусского Экзархата. Его обвиняют в хищении 1,2 миллиона рублей, махинациях с недвижимостью и ввозе машин без уплаты таможенных платежей. Подробности сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Как сообщалось ранее, фигурантом дела оказался 57-летний Владимир Грозов. Кроме работы в издательстве на тот момент он был председателем совета общественного объединения «Родители и учителя — за возрождение православного образования» (РУВПО).

По материалам дела, с 2010 по 2014 годы мужчина с использованием служебных полномочий завладел деньгами издательства на сумму 1,2 миллиона рублей.

Он же внес объекты усадебно-паркового комплекса в деревне Семково в уставный фонд ООО «СЕО». Комплекс был построен во второй половине 18 века и имеет статус историко-культурной ценности. Но после госрегистрации в 2012 году недвижимость перешла в собственность коммерческой фирмы, где фигурант был фактическим руководителем.

«При этом к ООО „СЕО“ перешло и право постоянного пользования земельными участками площадью 37 га, на которых располагался усадебно-парковый комплекс. Сумма причиненного государству ущерба составила 3,8 млн рублей», — рассказали в Генпрокуратуре.

Также Грозову вменяют в вину то, что он по сговору с «неустановленными лицами» при ввозе машин и других товаров из Германии в адрес издательства и РУВПО уклонился от уплаты таможенных платежей на 212 тысяч рублей.

В итоге мужчине предъявлено обвинение в хищении, уклонении от уплаты таможенных платежей и превышении служебных полномочий. Расследованием занимался центральный аппарат Следственного комитета, все это время фигурант под стражей.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 48
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мужчину обвиняют в хищении 1,2 миллиона рублей у издательства и махинациях с исторической усадьбой.
 
Новости дня
Новости общества
 
Вдоль кольцевой погибли тысячи высаженных осенью деревьев? Что говорит "Минскзеленстрой"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.05.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Зара (Бешенковичи)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Новости Полоцка
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Газета Праца
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Раёны весник
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
25.05.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Поставский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика