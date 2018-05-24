|
Бывшего главу церковного издательства обвиняют в хищениях, махинациях с участками и машинами
25.05.2018 18:36 — Новости Общества | Tut.by
В Минске будут судить бывшего первого замдиректора издательства Белорусского Экзархата. Его обвиняют в хищении 1,2 миллиона рублей, махинациях с недвижимостью и ввозе машин без уплаты таможенных платежей. Подробности
Как сообщалось ранее, фигурантом дела
По материалам дела, с 2010 по 2014 годы мужчина с использованием служебных полномочий завладел деньгами издательства на сумму 1,2 миллиона рублей.
Он же внес объекты усадебно-паркового комплекса в деревне Семково в уставный фонд ООО «СЕО». Комплекс был построен во второй половине 18 века и имеет статус историко-культурной ценности. Но после госрегистрации в 2012 году недвижимость перешла в собственность коммерческой фирмы, где фигурант был фактическим руководителем.
«При этом к ООО „СЕО“ перешло и право постоянного пользования земельными участками площадью 37 га, на которых располагался усадебно-парковый комплекс. Сумма причиненного государству ущерба составила 3,8 млн рублей», — рассказали в Генпрокуратуре.
Также Грозову вменяют в вину то, что он по сговору с «неустановленными лицами» при ввозе машин и других товаров из Германии в адрес издательства и РУВПО уклонился от уплаты таможенных платежей на 212 тысяч рублей.
В итоге мужчине предъявлено обвинение в хищении, уклонении от уплаты таможенных платежей и превышении служебных полномочий. Расследованием занимался центральный аппарат Следственного комитета, все это время фигурант под стражей.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мужчину обвиняют в хищении 1,2 миллиона рублей у издательства и махинациях с исторической усадьбой.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)