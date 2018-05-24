Сегодня « Наша Ніва » опубликовала материал о состоянии высаженных осенью вдоль кольцевой деревьев. Речь в нем идет о том, что тысячи из них погибли. В «Минскзеленстрое» же говорят, что журналисты поспешили с выводами. Почему деревья в таком состоянии и когда они могут стать зелеными — в материале.



Фото: «Наша Ніва»

В статье « Наша Ніва » напоминает, что после заявления главы Администрации президента Натальи Кочановой вдоль кольцевой в ноябре начали массово высаживать деревья. Задействовали даже чиновников.

Всего было высажено около 14,6 тысячи деревьев и почти сто тысяч кустарников. Но многие из них, как пишет издание, не прижились и погибли. По мнению специалистов, одна из причин в том, что растения сажали слишком поздно и неправильно. Получить оперативный комментарий в «Минскзеленстрое» «Наша Ніва» не смогла.

Визуально лиственные деревья вдоль кольцевой выглядят вот так.



Фото: «Наша Ніва»

Как выяснилось, в «Минскзеленстрое» не согласны с такими выводами. Руководитель службы по благоустройству и содержанию объектов городского хозяйства предприятия Анжелика Пузанкова говорит, что растения вдоль кольцевой высаживались как в плановом режиме, так и в связи с поручением Кочановой. А время посадок, говорит она, было оптимальным.

— Благоприятный период для посадки всегда был с 15 октября до 15 мая. Но в связи с тем, что произошло потепление, он уменьшился. Поэтому говорить о том, что там нарушены сроки посадки — глубокое заблуждение. Наоборот, когда дерево находится в состоянии покоя, оно лучше приживается.

Вопросы вызвала и технология посадки. Так, пользователи обратили внимание на фото, где дерево сажают с подрезанными корнями. Анжелика Пузанкова говорит, что это нормальная практика.



Фото: «Минск-Новости»

— В питомнике корневая система специально подрезается, ведь за счет этого образуются дополнительные всасывающие корни и дерево потом лучше питается. Корневую систему нужно формировать, и она должна быть компактной.

Да и в общем в стандартные ямы сажали стандартный материал из питомника, рассказывает специалист. А где был плохой грунт — привозили новый. Высаживали деревья и кусты, устойчивые к воздействию антигололедных солей, которыми зимой посыпают кольцевую. Это были ясень, клен, ива, шиповник, спирея японская и барбарис. Посадки осуществлялись в соответствии с разработанным Институтом благоустройства и городского дизайна проектом, говорит Пузанкова.

— Был также разработан план мероприятий по повышению жизнеспособности этих растений в весенний период. Для того чтобы минимизировать последствия воздействия соли, осенью в лунки заложили пленку и накрыли грунтом, чтобы реагент не попал в зону корней. Весной пленку с грунтом удалили и на это место завезли новый грунт.

Кроме того, стволы на зиму обертывали спанбондом. Весной его сняли, помыли стволы и кроны, а затем стали проводить поливы и подкормки.

— Но почему тогда деревья и кусты выглядят мертвыми?

Анжелика Пузанкова объясняет, что деревья живы. Во-первых, тот же ясень — это позднораспускающееся дерево. Во-вторых, ожидать другого в условиях агрессивной среды даже не стоило. В-третьих, обследование показало, что деревья живые.

— Понятно, что нет деревьев и кустарников, которые будут в условиях соли хорошо расти. Верхние ветки на деревьях могут отмереть от того, что на них попадает солевая смесь. Но из спящих почек образуются новые побеги. Та же ситуация и с кустарниками, где побегообразование идет от корня. Возникают новые побеги, сухие веточки обрезаются, и рост возобновляется, что сейчас и происходит. Видно, что каждую неделю появляются новые почки. Еще буквально месяц — и все будет зеленое.



Фото: «Наша Ніва»

Но при этом Пузанкова не отрицает, что какие-то растения могли погибнуть: в соответствии с нормами допускается естественный отпад до 10% высаженных деревьев.

— Какие деревья не прижились — надо смотреть в июне. Это мы знаем по опыту уже не одного года.

Пузанкова говорит, что вопрос они изучали с Институтом экспериментальной ботаники: деревьям необходимо время, чтобы восстановиться после зимнего периода.

Что же касается фотографий, на которых видны погибшие хвойные, то тут дело в том, что их высаживал не «Минскзеленстрой», а расположенные вдоль кольцевой предприятия, поясняет специалист. Например, заправки. Пузанкова говорит, что они не рекомендовали им этого делать.

— Можно было высаживать только сосну горную, которая более-менее выдерживает такое засоление. А там были ели, сосны, можжевельник и туя, которые не выжили.



Фото: «Наша Ніва»

— Но многие деревья расположены далеко от кольцевой. На них тоже воздействует соль?

— Согласно исследованию, которое проводилось несколько лет назад с участием Академии наук, чем больше скорость движения, тем дальше разлет солевых паров. Машина едет, образуется солевой туман, и этот туман разлетается до 150 метров, оседая на ветках.

В июне TUT.BY проверит состояние деревьев вдоль кольцевой.