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«Детство, опаленное войной»

25.05.2018 — Новости Общества | Вороновская газета  
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«Детство, опаленное войной»

Под таким названием на прошлой неделе в отделении дневного пребывания для инвалидов и граждан пожилого возраста Вороновского ТЦСОН прошел вечер воспоминаний. На него были приглашены дети, пережившие военное лихолетье.

Война украла их детство, обожгла судьбы… О ней под ясным и мирным небом сегодня не хочется и вспоминать. Однако нет-нет да и всплывут в памяти те неспокойные дни: бомбежки, пожарища войны. Ими с посетителями и сотрудниками отделения поделились гости мероприятия — Нина Степановна Дорошкевич, Тамара Иосифовна Абламейко, Фрида Яковлев-на Синявская и Клавдия Ефимовна Силицкая.

Эти сильные духом женщины не привыкли себя жалеть, грустить о прошлом. Поэтому вскоре, отогревшись сердцем в дружеской обстановке, вместе со всеми запели песни военных лет. А в знак благодарности за интересную встречу гостям подарили самодельные сборники со знакомыми мелодиями Победы.

Марина КОНДРАТОВИЧ.

Фото из архива Людмилы УРБАНОВИЧ.

 
 
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Под таким названием на прошлой неделе в отделении дневного пребывания для инвалидов и граждан пожилого возраста Вороновского ТЦСОН прошел вечер воспоминаний. На...
 
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