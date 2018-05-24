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На станции метро "Восток" подросток прыгнул на пути за упавшим мобильником

25.05.2018 19:06 — Новости Общества | Tut.by  
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24 мая около четырех часов на станции метро «Восток» 13-летний подросток спрыгнул с платформы на пути, чтобы поднять упавший мобильный телефон. Ему чудом удалось избежать удара током от контактного рельса с высоким напряжением. Одно неловкое движение — и все могло закончиться трагически, сообщает Минский метрополитен.

Служба безопасности станции метро «Восток» пригласила подростка для дачи объяснений. С ним провели разъяснительную беседу. Выяснилось, что парень даже не предполагал о грозящей ему опасности и не знал как правильно действовать в такой ситуации. Ему хотелось быстрее забрать обратно упавший телефон.

— Мальчик совершил абсолютно неправильный поступок, который мог стоить ему жизни. Поэтому очень важно напомнить всем детям, молодежи и взрослым основные правила безопасного поведения в метро, — говорится на сайте подземки.

Так, если вы уронили на пути метро мобильный телефон или какой-то другой предмет — ни в коем случае не пытайтесь достать его самостоятельно. Это опасно для жизни. Сразу обратитесь к работнику станции. Если его нет рядом, нужно воспользоваться устройством экстренной связи, которое находится на стене в конце любой платформы. Необходимо нажать кнопку с надписью «INFO» и сообщить дежурному по станции о произошедшем. Дальше обо всем позаботятся работники метро.

При случайном падении на рельсы постарайтесь привлечь к себе внимание сотрудников метрополитена, милиции, других пассажиров. Оказавшись на путях, ни в коем случае нельзя прятаться под край пассажирской платформы и пытаться самостоятельно выбраться с пути. Вдоль края платформы проходит контактный рельс под смертельно опасным напряжением 825 вольт.

Если при падении на рельсы вы сохранили возможность двигаться самостоятельно, то, не приближаясь к краю платформы, быстро проследуйте к месту остановки головного вагона поезда. Это даст машинисту возможность вовремя затормозить. Ориентирами послужат черно-белая рейка, укрепленная на пути, а так же зеркало на платформе. Достигнув места, ожидайте работника метрополитена, который выведет вас из тоннеля.

Все эти и другие правила безопасного поведения в метро подробно изложены по этой ссылке.

 
 
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