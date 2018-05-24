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Корреспондент БЕЛТА стала победителем правового конкурса на приз имени Спасовича

25.05.2018 19:29 — Новости Общества | БелТА  
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25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Корреспондент Белорусского телеграфного агентства Светлана Василевская стала победителем республиканского конкурса информационных материалов на правовую тематику на приз имени Владимира Спасовича в номинации "Право и журналистика". Торжественное награждение прошло сегодня в усадьбе Ваньковичей в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

За главный приз конкурса - бронзовую статуэтку - боролись юристы, журналисты, авторские коллективы и индивидуальные авторы. Лучших определяли в 11 номинациях.

Как отметил министр юстиции Олег Слижевский, приз имени Владимира Спасовича - важная награда для белорусского юридического сообщества. "Приятно отметить, что с каждым годом популярность конкурса возрастает. На первоначальном этапе он проводился по пяти номинациям, а сегодня их уже 11. Практически каждый год появляются новые. Примером этого служит номинация "Медиация", которая в этом году успешно дебютировала и была представлена яркими работами", - сказал он.

По словам министра, в последние годы поступает рекордное количество конкурсных работ, а уровень их возрастает. Очевидно, что конкурс востребован и интересен для аудитории, в первую очередь юридического сообщества, всем тем, кто так или иначе связан с правом.

В номинации "Суд" приз получила судья Минского городского суда Тамара Внукевич, "Прокуратура" - авторский коллектив практического пособия "Вопросы уголовного права и процесса в практике опротестования судебных решений по уголовным делам" (под общей редакцией генерального прокурора Александра Конюка).

Приза в номинации "Следствие" удостоен авторский коллектив редакции научно-практического журнала Следственного комитета "Предварительное расследование", в номинации "Исполнительное производство" - авторский коллектив управления правового обеспечения главного управления принудительного исполнения Министерства юстиции за книгу "Становление и развитие профессии судебного исполнителя на белорусских землях".

Лучшим в номинации "Адвокатура" стал председатель Гродненской областной коллегии адвокатов Вадим Черепица, "Хозяйство и право" - адвокат Минской городской коллегии адвокатов Денис Олейников, который занимается адвокатской деятельностью индивидуально. Победители были определены в номинациях "Нотариат", "Наука и право", "Медиация", "Студенческая наука".

В этом году на конкурс было прислано около 120 работ. Информационные материалы отражали положительный опыт юристов по защите прав, свобод и законных интересов граждан, нестандартные решения правовых ситуаций, историю развития права Беларуси, практически все аспекты в сфере нормотворчества и правоприменения.

Конкурс на приз имени выдающегося юриста белорусского происхождения Владимира Спасовича Министерство юстиции проводит 14-й год. Его цель - повышение правовой культуры граждан, роли и значения права, пропаганды становления правовой государственности в Беларуси, а также популяризации профессии юриста.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Корреспондент Белорусского телеграфного агентства Светлана Василевская стала победителем республиканского конкурса информационных...
 
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