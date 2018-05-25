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Ребенок, который выпал из окна многоэтажки по недосмотру родителей, находится в коме

25.05.2018 22:42 — Новости Общества | Tut.by  
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Выпавший из окна многоэтажки в Гродно мальчик находится в отделении реанимации в медикаментозной коме. Об этом в эфире СТВ рассказал заведующий отделением анестезиологии и реанимации Гродненской областной детской клинической больницы Александр Клочко.


«В настоящий момент находится в отделении реанимации на искусственной вентиляции легких, в искусственной медикаментозной коме», — сообщил Клочко.

Медик также сообщил, что у ребенка отек мозга, поэтому давать прогнозы относительно дальнейшего его состояния пока нельзя.

«Это зависит от того, как будет развиваться отек головного мозга. Потому что травмы очень серьезные», — сказал Александр Клочко.

Трагедия произошла вечером 24 мая на улице Домбровского областного центра. Четырехлетний мальчик выпал из окна третьего этажа. Ребенок упал на бетон и получил тяжелые травмы головы и брюшной полости.

— Взрослые употребляли спиртные напитки, не обращая внимания на ребенка, что и привело к трагедии. Содержание алкоголя в крови его матери составило 2,6 промилле, — сообщил Следственный комитет.

 
Теги: Гродно
 
 
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Медик также сообщил, что у ребенка отек мозга, поэтому давать прогнозы относительно дальнейшего его состояния пока нельзя.
 
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