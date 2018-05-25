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Лидские байкеры вновь навестили ребят из Радунского социального приюта (Фото, Видео)

25.05.2018 — Новости Общества | Вороновская газета  
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Лидские байкеры вновь навестили ребят из Радунского социального приюта (Фото, Видео)

Шесть мужественных и сильных мужчин в косуха и на крутых мотоциклах и квадрациклах подкатили к приюту, где их уже ждала ребятня. Как всегда они приехали не с пустыми руками. Детская летняя и осенняя обувь, костюмы и рубашки, канцелярские товары — все для того чтобы отдохнуть летом и собраться в школу 1 сентября. После непродолжительного знакомства и небольшой концертной программы все вместе отправились в детский оздоровительный лагерь «Ромашка». А там ребят и гостей ждала подготовленная педагогами социального приюта и Вороновского центра творчества детей и молодежи игровая программа. Байкеры вновь организовали для 10 мальчишек и девчонок небольшой тир, где можно было пострелять из пневматической винтовки и конечно, катания на своих «железных конях». К этому шумному и веселому празднику присоединились: идейный вдохновитель этого мероприятия — председатель районного Совета депутатов Елена Ганевич, заместитель председателя райисполкома Андрей Карпович и заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних райисполкома Жанна Халецкая.

Вечер встречи старых друзей прошел весело и интересно. Все остались довольны: ребята — от полученных подарков и положительных эмоций, а взрослые — от радостных улыбок на лицах детей. Вдоволь нарезвившись, воспитанников приюта пригласили за сладкий стол, приготовленный также за счет любителей мотоспорта. А потом был грустный момент прощания и громкое ребячье «СПАСИБО! Приезжайте еще!».

Наталья Ивуть.


Лидские байкеры вновь навестили ребят из Радунского социального приюта (Фото, Видео)
Лидские байкеры вновь навестили ребят из Радунского социального приюта (Фото, Видео)
Лидские байкеры вновь навестили ребят из Радунского социального приюта (Фото, Видео)
Лидские байкеры вновь навестили ребят из Радунского социального приюта (Фото, Видео)
Лидские байкеры вновь навестили ребят из Радунского социального приюта (Фото, Видео)
Лидские байкеры вновь навестили ребят из Радунского социального приюта (Фото, Видео)
Лидские байкеры вновь навестили ребят из Радунского социального приюта (Фото, Видео)
Лидские байкеры вновь навестили ребят из Радунского социального приюта (Фото, Видео)
Лидские байкеры вновь навестили ребят из Радунского социального приюта (Фото, Видео)
Лидские байкеры вновь навестили ребят из Радунского социального приюта (Фото, Видео)
Лидские байкеры вновь навестили ребят из Радунского социального приюта (Фото, Видео)
Лидские байкеры вновь навестили ребят из Радунского социального приюта (Фото, Видео)
Лидские байкеры вновь навестили ребят из Радунского социального приюта (Фото, Видео)
Лидские байкеры вновь навестили ребят из Радунского социального приюта (Фото, Видео)

 

 


Лидские байкеры вновь навестили ребят из Радунского социального приюта (Фото, Видео)
Лидские байкеры вновь навестили ребят из Радунского социального приюта (Фото, Видео)
Лидские байкеры вновь навестили ребят из Радунского социального приюта (Фото, Видео)

 


Лидские байкеры вновь навестили ребят из Радунского социального приюта (Фото, Видео)
Лидские байкеры вновь навестили ребят из Радунского социального приюта (Фото, Видео)
Лидские байкеры вновь навестили ребят из Радунского социального приюта (Фото, Видео)
Лидские байкеры вновь навестили ребят из Радунского социального приюта (Фото, Видео)
Лидские байкеры вновь навестили ребят из Радунского социального приюта (Фото, Видео)

 
Теги: знакомства
 
 
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Шесть мужественных и сильных мужчин в косуха и на крутых мотоциклах и квадрациклах подкатили к приюту, где их уже ждала ребятня. Как всегда они приехали не с...
 
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