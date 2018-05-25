Лидские байкеры вновь навестили ребят из Радунского социального приюта (Фото, Видео)





Шесть мужественных и сильных мужчин в косуха и на крутых мотоциклах и квадрациклах подкатили к приюту, где их уже ждала ребятня. Как всегда они приехали не с пустыми руками. Детская летняя и осенняя обувь, костюмы и рубашки, канцелярские товары — все для того чтобы отдохнуть летом и собраться в школу 1 сентября. После непродолжительного знакомства и небольшой концертной программы все вместе отправились в детский оздоровительный лагерь «Ромашка». А там ребят и гостей ждала подготовленная педагогами социального приюта и Вороновского центра творчества детей и молодежи игровая программа. Байкеры вновь организовали для 10 мальчишек и девчонок небольшой тир, где можно было пострелять из пневматической винтовки и конечно, катания на своих «железных конях». К этому шумному и веселому празднику присоединились: идейный вдохновитель этого мероприятия — председатель районного Совета депутатов Елена Ганевич, заместитель председателя райисполкома Андрей Карпович и заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних райисполкома Жанна Халецкая.

Вечер встречи старых друзей прошел весело и интересно. Все остались довольны: ребята — от полученных подарков и положительных эмоций, а взрослые — от радостных улыбок на лицах детей. Вдоволь нарезвившись, воспитанников приюта пригласили за сладкий стол, приготовленный также за счет любителей мотоспорта. А потом был грустный момент прощания и громкое ребячье «СПАСИБО! Приезжайте еще!».

Наталья Ивуть.





























































































