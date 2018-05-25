ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Генпрокуратура направила в суд дело бывшего первого заместителя директора издательства Белорусского экзархата

25.05.2018 18:11 — Новости Общества | БелаПАН  
Размер текста:
A
A
A
Минск, 25 мая. Генеральная прокуратура Беларуси изучила и направила в суд Партизанского района Минска уголовное дело в отношении бывшего первого заместителя директора издательства Белорусского экзархата, занимавшего также пост председателя совета республиканского общественного объединения "Родители и учителя — за возрождение православного образования".

Как сообщает Генпрокуратура, он обвиняется в том, что с 1 сентября 2010 по 17 октября 2014 года с использованием своих служебных полномочий завладел денежными средствами издательства на 1,2 млн рублей.

Он же, используя занимаемую должность, незаконно внес объекты усадебно-паркового комплекса второй половины XVIII века в деревне Семково Минского района в уставный фонд ООО "СЕО". После государственной регистрации объекты недвижимости со статусом историко-культурной ценности в феврале 2012 года перешли в собственность этой коммерческой организации, в которой обвиняемый был основным учредителем и фактическим руководителем. При этом к ООО "СЕО" перешло и право постоянного пользования земельными участками площадью 37,8408 га, на которых располагался усадебно-парковый комплекс.

Сумма причиненного государству ущерба составила 3,8 млн рублей.

Кроме того, обвиняемый, действуя по предварительному сговору с неустановленными лицами, при ввозе на таможенную территорию Беларуси из Германии транспортных средств и других товаров в адрес издательства и ООО "РУВПО" уклонился от уплаты 212,6 тыс. рублей таможенных платежей.

Действия обвиняемого квалифицированы как хищение путем злоупотребления служебными полномочиями (ч. 4 ст. 210 УК), уклонение от уплаты таможенных платежей (ч. 2 ст. 231 УК), превышение служебных полномочий (ч. 2 и ч. 3 ст. 426 УК).

После проверки материалов уголовного дела прокурор пришел к выводу об обоснованности обвинения, наличии достаточных, относимых и допустимых доказательств виновности бывшего должностного лица, полном, всестороннем и объективном исследовании обстоятельств преступления. Согласился с уголовно-правовой квалификацией его действий.

Уголовное дело находилось в производстве подразделений центрального аппарата Следственного комитета Беларуси.

Обвиняемый находится под стражей.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 22
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минск, 25 мая. Генеральная прокуратура Беларуси изучила и направила в суд Партизанского района Минска уголовное дело в отношении бывшего первого заместителя...
 
Новости дня
Новости общества
 
Житель Гомеля наткнулся на камень в морской капусте - и потребовал компенсацию за поврежденные зубы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.05.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Поставский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
26.05.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Свислочская газета
Светлы шлях
Прамень

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика