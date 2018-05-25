|
Генпрокуратура направила в суд дело бывшего первого заместителя директора издательства Белорусского экзархата
25.05.2018 18:11 — Новости Общества | БелаПАН
Минск, 25 мая. Генеральная прокуратура Беларуси изучила и направила в суд Партизанского района Минска уголовное дело в отношении бывшего первого заместителя директора издательства Белорусского экзархата, занимавшего также пост председателя совета республиканского общественного объединения "Родители и учителя — за возрождение православного образования".
Как сообщает Генпрокуратура, он обвиняется в том, что с 1 сентября 2010 по 17 октября 2014 года с использованием своих служебных полномочий завладел денежными средствами издательства на 1,2 млн рублей.
Он же, используя занимаемую должность, незаконно внес объекты усадебно-паркового комплекса второй половины XVIII века в деревне Семково Минского района в уставный фонд ООО "СЕО". После государственной регистрации объекты недвижимости со статусом историко-культурной ценности в феврале 2012 года перешли в собственность этой коммерческой организации, в которой обвиняемый был основным учредителем и фактическим руководителем. При этом к ООО "СЕО" перешло и право постоянного пользования земельными участками площадью 37,8408 га, на которых располагался усадебно-парковый комплекс.
Сумма причиненного государству ущерба составила 3,8 млн рублей.
Кроме того, обвиняемый, действуя по предварительному сговору с неустановленными лицами, при ввозе на таможенную территорию Беларуси из Германии транспортных средств и других товаров в адрес издательства и ООО "РУВПО" уклонился от уплаты 212,6 тыс. рублей таможенных платежей.
Действия обвиняемого квалифицированы как хищение путем злоупотребления служебными полномочиями (ч. 4 ст. 210 УК), уклонение от уплаты таможенных платежей (ч. 2 ст. 231 УК), превышение служебных полномочий (ч. 2 и ч. 3 ст. 426 УК).
После проверки материалов уголовного дела прокурор пришел к выводу об обоснованности обвинения, наличии достаточных, относимых и допустимых доказательств виновности бывшего должностного лица, полном, всестороннем и объективном исследовании обстоятельств преступления. Согласился с уголовно-правовой квалификацией его действий.
Уголовное дело находилось в производстве подразделений центрального аппарата Следственного комитета Беларуси.
Обвиняемый находится под стражей.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Генпрокуратура направила в суд дело бывшего первого заместителя директора издательства Белорусского экзархата
Минск, 25 мая. Генеральная прокуратура Беларуси изучила и направила в суд Партизанского района Минска уголовное дело в отношении бывшего первого заместителя...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)