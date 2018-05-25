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Аварийный мост через реку Припять сегодня был взорван. Эксклюзивные кадры обнародовало МЧС страны
25.05.2018 21:00 — Новости Общества | БT
5 месяцев подготовки, выбор оптимального варианта сноса, просчет рисков, десятки задействованных специалистов, в том числе из Академии наук. Все ради нескольких секунд. Треснувшую часть аварийного моста в Житковичах наконец подготовили к сносу. Взрыв прогремел сегодня утром.
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Аварийный мост через реку Припять сегодня был взорван. Эксклюзивные кадры демонтажа обнародовало МЧС страны. Саперы обрушили опасный участок, который связывал...
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