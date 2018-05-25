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В Беларуси возможна уголовная ответственность за допинг
25.05.2018 21:18 — Новости Общества | БT
Что такое завоевывать медали, а потом их отдавать - Беларусь знает хорошо. В 2008-м в Пекине у нас было 19 наград, осталось 13. Шесть забрали после перепроверок допинг-проб. Та Олимпиада перестала быть самой успешной в истории Беларуси, отдав лидерство Сиднею.
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