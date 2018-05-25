В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Беларуси возможна уголовная ответственность за допинг Этот вопрос Глава государства поручил проработать правительству. О запрещенных препаратах и наказании за их употребление в спорте говорится в указе, который был...

Что такое завоевывать медали, а потом их отдавать - Беларусь знает хорошо. В 2008-м в Пекине у нас было 19 наград, осталось 13. Шесть забрали после перепроверок допинг-проб. Та Олимпиада перестала быть самой успешной в истории Беларуси, отдав лидерство Сиднею.