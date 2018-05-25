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Образцы первых отечественных ботинок для лыж и лыжероллеров сегодня презентовал холдинг "Марко"
25.05.2018 21:15 — Новости Общества | БT
От первых эскизов до презентации 18 образцов ботинок для лыж и лыжероллеров прошло менее двух месяцев. Даже для известного холдинга - это рекорд. Разработать специальную обувь поручил Глава государства. Проект по созданию лыжных ботинок объединил лучших специалистов предприятия.
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Разработать специальную обувь поручил Президент. И вот от первых эскизов до выпуска образцов прошло менее двух месяцев. Акцент не только на детские спортивные...
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