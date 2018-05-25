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В Беларуси планируют внедрить уникальный способ выхаживания недоношенных детей
25.05.2018 21:24 — Новости Общества | БT
Маленький Ваня родился на 26-й неделе. И весил чуть больше килограмма. Прошло три месяца. Сегодня родители и врачи зовут мальчика не иначе как богатырь - мамино счастье стало в два раза больше. Секрет - метод кенгуру - уникальный и эффективный для недоношенных детей. Для поддержания тепловой цепочки ребенок ежедневно в течение 4-6 часов находится в беспрерывном контакте с кожей мамы. По сути, это восстановление тактильной связи, которая из-за ранних родов была прервана.
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В Беларуси в ближайшее время планируют внедрить во всех больницах метод кенгуру. Речь об уникальном способе выхаживания недоношенных детей. Спустя несколько...
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