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"Любовь действует!" - название специального проекта художественной галереи-салона "Арт Хаос"
25.05.2018 21:33 — Новости Общества | БT
"Любовь действует!" Под таким названием стартовал благотворительный проект в галерее "Арт Хаос". Здесь представлено 30 работ современных белорусских художников. Все картины выставлены на продажу и большинство из них уже выкуплено.
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Когда сила искусства может помогать. "Любовь действует!" - название специального проекта художественной галереи-салона "Арт Хаос". Цель проекта...
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