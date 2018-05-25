В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так "Любовь действует!" - название специального проекта художественной галереи-салона "Арт Хаос" Когда сила искусства может помогать. "Любовь действует!" - название специального проекта художественной галереи-салона "Арт Хаос". Цель проекта...

"Любовь действует!" Под таким названием стартовал благотворительный проект в галерее "Арт Хаос". Здесь представлено 30 работ современных белорусских художников. Все картины выставлены на продажу и большинство из них уже выкуплено.