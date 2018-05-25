Пенсионный калькулятор, взорванный мост, клубничная столица и девочка-интерн - все за вчера

Доброе утро!

Сплошные радости: и выходные, и погода, обещают, будет просто прекрасной . Айда все на пикники, шашлыки и прогулки! Ну, а пока будете пить свой утренний кофе, давайте вспомним, что происходило в стране и мире вчера.

ВАЖНОЕ

Признавайтесь, уже попробовали рассчитать свою будущую пенсию ? Это можно сделать на портале социальной защиты, однако подсчеты будут примерными — из-за того, что самостоятельно рассчитать индивидуальный коэффициент заработка проблематично. Мы вчера весь день баловались — и крайне не довольны тем, что нас ждет.

Подписан долгожданный указ президента о реструктуризации задолженности и прекращении обязательств, призванный разрешить неприятную для банков ситуацию с проблемными долгами реального сектора. Теперь «плохие долги» можно будет продать с дисконтом, простить или конвертировать.

Помните, как полтора года назад все озаботились введением «налога на болванки»? Его должны были с конца 2016 года платить производители и импортеры флешек, дисков, смартфонов и компьютеров, а отчисления планировалось передавать исполнителям и создателям белорусских песен и фильмов. Однако, оказывается, беспокоиться было нечего: до сих пор не собрано ни копейки — и вот почему .

Вчера «Белнефтехим» честно предупредил: автомобильное топливо в Беларуси подорожает. Почему и на сколько — рассказываем здесь .

А в Житковичском районе взорвали тот самый аварийный мост. Смотрите, как это было .





Власти Нидерландов и Австралии вчера официально возложили ответственность за крушение малайзийского «Боинга» над Украиной в 2014 году на Россию. Но привлечение государства к ответственности — сложный юридический процесс, поэтому Нидерланды и Австралия попросили Россию вступить в переговоры для поиска решения, которое восстановит справедливость после страданий и ущерба, вызванных крушением MH17.

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Если вы собираетесь сегодня на Комаровку, то клубника там уже по 4,5 рубля (зато от главного входа на рынок пропала скульптура Бабы Раи! ). Но белорусской, говорят, еще нет, что бы там ни писали на ценниках продавцы. Ну или, может, единичная парниковая, как говорят в «клубничной столице» Беларуси — из-под спанбонда. Мы побывали во Дворце и посмотрели, как он готовится к клубничному сезону : «Скоро июнь. Со дня на день зеленая ягода нальется алым цветом, а клаксоны грузовиков перекупщиков объявят в белорусской клубничной столице „ягодную мобилизацию“. Настанет время клубники, торгов, подъемов с первыми петухами и работы в режиме нон-стоп: нагнулся, прошел по рядам, собрал, отвез, продал, повторил». И да, за 1200 рублей работать «на дядю» там никто не хочет — клубникой больше заработаешь.





Смотрите, какая сложная история. Молоденькая врач-интерн из Бобруйска случайно проколола пациенту легкое — и попала под «уголовку». Медицинская общественность страны возмутилась — и вот почему .

И очередной пример того, как белоруску не пустили в Израиль и отправили за решетку прямо в аэропорту — подозревали в желании остаться в стране незаконно. Но в этот раз женщина была с 6-летней дочкой — и ребенка тоже посадили с мамой. «Стучала, просила еды, воды. Спустя какое-то время дочке принесли пластиковую коробку, там два йогурта, булочка, вафля, два помидора черри и три кусочка огурца. Лиза ест, протягивает мне полбулки… Ощущение такое, словно ты на войне».

ЧТО ЕЩЕ СТОИТ ПОСМОТРЕТЬ И ПОЧИТАТЬ

Вот у нас очередная чудесная история из цикла «Хата с краю». где TUT.BY рассказывает о людях, живущих на краю страны. Как проходят их дни, о чем они мечтают, как налажена связь с «большой землей» и странами-соседками. Знакомьтесь — 92-летний старовер Малафей Зубанов .





Оказывается, в нашей стране незамужние белоруски тоже морозят яйцеклетки — чтобы отложить роды на потом . Во всем мире такую технологию воспринимают как возможность избавиться от страха так и не родить. «Это просто дает тебе шанс разгрузить мозги и расслабиться, не думая о том, что над головой висит этот меч — никогда не иметь детей. У меня такой характер, что я не могу жить без плана на будущее. И все, что от меня зависит, я буду делать». А вот здесь, кстати, вы можете задать вопросы гинекологу , если хотите родить сейчас — но что-то не получается.

Побывали на финале конкурса Social Weekend и посмотрели, какие проблемы хотят решать молодые белорусы и кого меценаты поддержали на 50 тысяч рублей . Вот, например, Игорь на протяжении семи лет был зависим от наркотиков. Но вовремя «выпустил когти и начал грести против течения». Сейчас он пытается создать сеть залов единоборств и вытягивать подростков из плохих компаний, в которые сам когда-то попадал.

Ой, смотрите — не вас ли ищут? Собрали вот здесь топ вакансий с зарплатой от 7 до 13 тысяч рублей. Каких специалисты нужны в нашей стране на такие деньги и что они должны уметь ?

Ну и новость! Сергей Шнуров разводится со своей третьей женой Матильдой. В чем дело — не говорят. Ну, а мы пока вспомнили всех его жен — и ее, и студентку духовной академии, и 15-летнюю актрису .

Все новости пятницы, 25 мая

Кстати. Если вам собираются отключать горячую воду, напоминаем: отключили — обязательно закройте вентиль на трубе . Ну, а если вы все это уже пережили и вернули свое право на ванну с пеной — поздравляем! Хороших выходных!

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