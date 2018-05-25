Налоговая инспекция информирует: Легко ли хендмейдеру зарегистрироваться как ремесленнику?

Дословно термин «хендмейдер» произошел от словосочетания «handmade», что по–английски означает работа руками. Следовательно, человек, который умеет ими пользоваться, называется хендмейдер. Звучит ярко и представительно.

Как можно хобби превращать в бизнес, как зарегистрироваться в качестве ремесленника в инспекции по налогам и сборам и как сэкономить время на регистрации, а главное – как и где реализовывать хендмейд-изделия, можно узнать в инспекции МНС по Сморгонскому району по адресу: г. Сморгонь ул. Советская, 1, каб. 2, 3, 4 или по телефонам:(801592)3-73-23, 3-73-20.

И.Л.Карабинская, начальник инспекции.