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В Гомеле бухгалтер и продавец магазина вынесли из кассы 10 тысяч рублей за полгода

26.05.2018 11:10 — Новости Общества | Tut.by  
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В Гомеле две работницы продуктового магазина придумали, как «зарабатывать» больше, но что-то пошло не так. Теперь в отношении женщин возбуждено уголовное дело. Подробности сообщает «СБ Беларусь Сегодня».

— С августа 2017 года по февраль 2018-го бухгалтер-кассир, действуя в сговоре с продавцом, обеспечила той доступ к кассовому суммирующему аппарату под ее паролем, позволяющим беспрепятственно производить отмены чеков по реализованным товарам, — рассказал начальник ОБЭП ОВД администрации Новобелицкого района Гомеля Павел Мыльников.

В результате женщины наотменяли чеков на сумму более 10 тысяч рублей.

В отношении криминального дуэта возбуждено уголовное дело за хищение путем злоупотребления служебными полномочиями группой лиц в крупном размере. Им грозит от 3 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

 
Теги: Гомель
 
 
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В Гомеле две работницы продуктового магазина придумали, как "зарабатывать" больше - но что-то пошло не так. Теперь в отношении женщин возбуждено уголовное дело.
 
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