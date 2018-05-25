1995— состоялось торжественное снятие границ между Россией и Беларусью
Кто родился: поэт Данте Алигьери, певица Анжелика Варум
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26 мая
26.05.2018 — Новости Общества | Единство
1995— состоялось торжественное снятие границ между Россией и Беларусью
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1995— состоялось торжественное снятие границ между Россией и БеларусьюКто родился: поэт Данте Алигьери, певица Анжелика Варум
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