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Придется выкопать. Мужчину случайно похоронили на "чужом" месте - и семьи спорят, как с этим быть

26.05.2018 11:20 — Новости Общества | Tut.by  
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Андрей Попов документально оформил участок кладбища «за своим родом»: похоронив папу, выкупил еще несколько метров земли, чтобы позже рядом с его отцом могли похоронить других близких. Но, приехав на погост устанавливать ограду, увидел, что рядом с могилой отца — еще одна, чужая могила. Администрация спецкомбината признала: второго покойника, Николая Иващенко, на это место захоронили по ошибке сотрудников спецкомбината, и она готова за свой счет провести эксгумацию его тела с последующим перезахоронением на другом месте. Теперь в шоке уже семья Иващенко: родственники наотрез отказываются тревожить прах любимого мужа и свекра. Что делать?


На снимке: крайняя слева — могила Геннадия Попова. Рядом — захоронение Николая Иващенко. Фото: Андрей Попов

— Мой отец, Геннадий Попов, умер в 2014 году, похоронили его на витебском кладбище Мазурино. После этого я написал заявление на расширение участка — на 3 метра, для дальнейшего захоронения моих родственников. Разрешение на это подписала директор Витебского специализированного комбината гражданского обслуживания Людмила Спиридова, — рассказывает Андрей Попов.

В 2018 году мужчина решил благоустроить участок и поставить отцу памятник — раньше это делать было неразумно.

— В 2014 году на этом месте было почти болото, и мы не могли сразу выполнить благоустройство. Но за 3 года участок, как говорят, дал «усадку», и на нем уже можно проводить работы. В этом году в апреле, перед Пасхой, я приехал убрать возле могилы отца и увидел, что совсем рядом — примерно в полуметре, в ноябре 2017 года похоронили постороннего мужчину. Хотя наш участок был ухожен и обозначен веревочным ограждением. Но его вырвали и бросили рядом с могилой отца.


Фото: Андрей Попов

«Если не получится решить вопрос мирно, придется обращаться в суд»

Андрей Попов обратился к директору спецкомбината гражданского обслуживания Людмиле Спиридовой.

— Она приехала, посмотрела и сказала, что это вина их организации: работники что-то перепутали, когда копали могилу. Подняли документы, и выяснилось, что Николая Иващенко должны были похоронить не в 4-м секторе, где покоится мой отец, а в 18-м. Каким образом ошиблись, остается загадкой. И теперь, по словам директора, с родственниками человека, которого похоронили рядом с отцом, нужно решать вопрос о перезахоронении. Руководитель спецкомбината сказала, что эксгумацию произведут за счет кладбища, при этом администрация позаботится, чтобы место для нового захоронения было хорошим.

Но прямо перед Радуницей родственники похороненного на 4-м участке «по ошибке» Николая Иващенко поставили возле его могилы ограду.

— Моя мать пообщалась с родственницей похороненного рядом с отцом мужчины. Та сказала, что их семья ничего изменять в создавшейся ситуации не будет, так как им этот участок на кладбище выдал спецкомбинат, — говорит Андрей Попов.

Мужчина утверждает, что администрация спецкомбината, которая вначале шла на диалог, теперь уже не пытается найти выход из создавшейся ситуации:

— Прошло уже больше месяца, но никто ничего не решает, со мной никто не связывался. Я не могу заняться благоустройством участка. И если не получится решить вопрос мирно, мне придется обращаться в суд.


Возле захоронения Николая Иващенко недавно появилась ограда. Фото: Андрей Попов

«Свекровь этого не допустит. Мы не виноваты в ситуации»

Директор Витебского специализированного комбината гражданского обслуживания Людмила Спиридова в комментарии TUT.BY сообщила, что семья Поповых пока не обратилась к ним с заявлением:

— Чтобы мы подали исковое заявление в суд, у нас должно быть основание, а для этого семье Поповых необходимо обратиться к нам с официальным письменным заявлением. А пока у нас его нет, этого заявления. Хотя мы просили Андрея Попова его написать. Родственнице же похороненного рядом с Геннадием Поповым мужчины мы выдали уведомление о том, что они должны определиться с местом нового захоронения и согласиться на проведение эксгумации. В противном случае мы, спецкомбинат, будем обращаться в суд. А пока, без заявления со стороны Поповых, получится так, что нам просто не понравилось захоронение и мы взяли и выкопали человека. И потом Иващенко на нас в суд подадут за вандализм над могилой.

Нина Иващенко, невестка умершего Николая Иващенко, рассказывает TUT.BY, что свекра похоронили именно на кладбище Мазурино, так как там покоятся оба его сына.

— Один из них — мой муж, он был пограничником и погиб при исполнении служебного долга. И брат моего мужа тоже похоронен в Мазурино. Когда умер свекор, свекровь не могла заниматься похоронами — она пожилой и больной человек. Всем занималась я. Обратилась в администрацию спецкомбината. Мне показали это место (рядом с покойным Геннадием Поповым. — Прим. TUT.BY), сказали: «Вот здесь». Я согласилась. Это место не самое хорошее, но оно рядом, примерно в ста метрах, от первого нашего семейного захоронения. Я не видела, чтобы соседняя могилка была обнесена веревочным ограждением: находилась в горе и не рассматривала окружающие памятники.

Нина Иващенко подтвердила, что администрация спецкомбината сообщила ей о необходимости перезахоронения. Но женщина — не единственный человек в семье, кто принимает решение:

— Моя свекровь категорически против перезахоронения. Она этого не допустит. Тем более что мы не виноваты в создавшейся ситуации.

Нина Иващенко сочувствует семье Поповых, но просит их понять и ее со свекровью:

— Сталкивание лбами с соседями по участку на кладбище меня очень сильно расстраивает. Я несколько недель приходила в себя, когда узнала, что от нас требуют согласия на перезахоронение. А за свекровь вообще боялась, что с ней что-то случится: она и так похоронила двоих сыновей и мужа. И что, еще раз хоронить мужа? Да и как проводить эксгумацию?! Место там не очень хорошее, рядом вода, и я полагаю, что вода есть и в могиле. Как правильно решить этот спор, не знаю. Пока я в полном тупике и шоке.

TUT.BY будет следить за развитием ситуации.

 
Теги: Витебск
 
 
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Администрация спецкомбината признала: второго покойника на место Поповых захоронили по ошибке сотрудников спецкомбината, и она готова за свой счет провести...
 
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