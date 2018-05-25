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В Гродненской области выбрали лучшего водителя жилищно-коммунального хозяйства региона
26.05.2018 12:12 — Новости Общества | БT
Такие соревнования в Гродненской области проходят традиционно. Их главная цель - не только повышение квалификации водителей ЖКХ, но и популяризация данной профессии среди молодежи.
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Скоростное маневрирование многотонным грузовиком, а также погрузка и разгрузка мусорных контейнеров на время. В Гродненской области выбрали лучшего водителя...
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