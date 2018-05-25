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В Минске несколько дней разыскивают 85-летнего мужчину

26.05.2018 14:10 — Новости Общества | Tut.by  
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В Минске пропал 85-летний мужчина, который возвращался домой из деревни Лошаны Минского района, сообщает поисково-спасательный отряд «Ангел».


Геннадий Федорович Масюк проживает по адресу: город Минск, переулок Калининградский, дом 3.

24 мая около 20.00 он возвращался домой в Минск из деревни Лошаны. От остановки «2-е кольцо» уехал на автобусе № 29 до Комаровского рынка. Установлено, что от Комаровского рынка уехал на троллейбусе № 29 в сторону дома, однако там не появился. До настоящего времени о его местонахождении ничего не известно.

Волонтеры предупреждают, что у мужчины возможна потеря памяти.

Всех, кто владеет информацией о пропавшем человеке, просим сообщить по номерам телефонов ПСО «Ангел»: 7733 (для всех мобильных операторов), +375 33 6666−856, +375 33 6666−033 либо 102.

 
Теги: Минск
 
 
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В Минске пропал 85-летний мужчина, который возвращался домой из деревни Лошаны Минского района
 
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