В Минске несколько дней разыскивают 85-летнего мужчину

В Минске пропал 85-летний мужчина, который возвращался домой из деревни Лошаны Минского района, сообщает поисково-спасательный отряд «Ангел».





Геннадий Федорович Масюк проживает по адресу: город Минск, переулок Калининградский, дом 3.

24 мая около 20.00 он возвращался домой в Минск из деревни Лошаны. От остановки «2-е кольцо» уехал на автобусе № 29 до Комаровского рынка. Установлено, что от Комаровского рынка уехал на троллейбусе № 29 в сторону дома, однако там не появился. До настоящего времени о его местонахождении ничего не известно.

Волонтеры предупреждают, что у мужчины возможна потеря памяти.

Всех, кто владеет информацией о пропавшем человеке, просим сообщить по номерам телефонов ПСО «Ангел»: 7733 (для всех мобильных операторов), +375 33 6666−856, +375 33 6666−033 либо 102.