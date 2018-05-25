Нововведения в ЦТ коснутся вступительной кампании 2019 года - Карпенко

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26 мая, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Готовящиеся изменения в ЦТ коснутся вступительной кампании 2019 года, сообщил сегодня журналистам министр образования Беларуси Игорь Карпенко, который принимает участие в республиканском празднике "Молодежь и творчество - история будущего" в Могилеве, передает корреспондент БЕЛТА.

"Эти нововведения коснутся уже следующей вступительной кампании 2019 года. Поэтому пока не будем вводить в заблуждение абитуриентов. Пусть они готовятся по существующим правилам и утвержденным программам", - сказал министр.

Он напомнил, что сертификат прошлого года будет действовать. Только немного увеличены пороговые значения приема, чтобы избежать случайностей и в вузы поступили молодые люди с определенной базовой подготовкой и уровнем знаний. "Поэтому выпускникам нужно просто садиться и систематизировать те знания, которые есть, - отметил Игорь Карпенко. - Подготовиться основательно, чтобы во время вступительной кампании показать серьезные результаты".

Министр обратил внимание, что и в следующем году во время вступительной кампании ничего революционного не произойдет. "Поэтому когда будут подписаны правила приема в новой редакции, все узнают заранее, и можно будет обсуждать. Пока же об этом говорить рано", - добавил он.-0-