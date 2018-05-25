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Украинские пограничники на белорусско-украинской границе не пропустили футбольных "ультрас"

26.05.2018 16:52 — Новости Общества | Tut.by  
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На пункте пропуска «Новые Яриловичи» в Черниговской области сотрудники Госпогранслужбы Украины отказали во въезде в Украину четырем гражданам России, которые ехали в Киев, сообщает «Украинская правда» со ссылкой на пресс-службы ГПСУ.

Пограничники установили, что граждане РФ в возрасте от 21 до 28 лет относятся к ультрас российского ФК «Торпедо» (г.Владимир).

Во время дополнительной проверки граждане РФ не смогли четко сообщить цель своего путешествия в Украину и не имели подтверждающих документов, говорится в сообщении прсс-службы.


Фото: пресс-служба ГПСУ

— В ходе совместного с представителями таможни досмотра у них была выявлена символика с агрессивными элементами изображения фанатов — ультрас футбольного клуба. … По результатам проверки гражданам РФ отказано в пропуске через госграницу, они возвращены обратно. По факту проинформированы взаимодействующие органы, — отметили в ГПСУ.

 
 
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На пункте пропуска "Новые Яриловичи" в Черниговской области сотрудники Госпогранслужбы Украины отказали во въезде в Украину четырем гражданам России, которые...
 
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