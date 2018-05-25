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Министр образования: "Не нужно делать из выпускного праздник планетарного масштаба"

26.05.2018 18:16 — Новости Общества | Tut.by  
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Министр образования Беларуси Игорь Карпенко советует одиннадцатиклассникам не увлекаться празднованием выпускного, а готовиться к ЦТ, передает БЕЛТА.

Такое мнение министр высказал журналистам в Могилеве во время республиканского праздника «Молодежь и творчество — история будущего».

— Не нужно делать из выпускного праздник планетарного масштаба. На мой взгляд, этим нельзя увлекаться. Ведь перед молодежью стоит серьезный профессиональный выбор. Им нужно достойно проявить себя во время вступительной кампании, а для этого нужно качественно подготовиться. Поэтому я бы на это нацеливался, а не на каком лимузине поехать на торжество и в каком Дворце культуры провести это мероприятие, — сказал министр.

По его мнению, проводить выпускные лучше в школах — в доброй, дружеской и семейной обстановке.

Выпускные в Минске в этом году пройдут 9 июня, в основном, в зданиях школ. По согласованию с администрациями районов длиться они будут до 4−6 утра. Выход за территорию школ будет ограничен.

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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Министр образования Беларуси Игорь Карпенко советует одиннадцатиклассникам не увлекаться празднованием выпускного, а готовиться к ЦТ, передает БЕЛТА.
 
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