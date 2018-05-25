|
Министр образования: "Не нужно делать из выпускного праздник планетарного масштаба"
26.05.2018 18:16 — Новости Общества | Tut.by
Министр образования Беларуси Игорь Карпенко советует одиннадцатиклассникам не увлекаться празднованием выпускного, а готовиться к ЦТ, передает
Такое мнение министр высказал журналистам в Могилеве во время республиканского праздника «Молодежь и творчество — история будущего».
— Не нужно делать из выпускного праздник планетарного масштаба. На мой взгляд, этим нельзя увлекаться. Ведь перед молодежью стоит серьезный профессиональный выбор. Им нужно достойно проявить себя во время вступительной кампании, а для этого нужно качественно подготовиться. Поэтому я бы на это нацеливался, а не на каком лимузине поехать на торжество и в каком Дворце культуры провести это мероприятие, — сказал министр.
По его мнению, проводить выпускные лучше в школах — в доброй, дружеской и семейной обстановке.
Выпускные в Минске в этом году
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Министр образования Беларуси Игорь Карпенко советует одиннадцатиклассникам не увлекаться празднованием выпускного, а готовиться к ЦТ, передает БЕЛТА.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)