Министр образования Беларуси Игорь Карпенко советует одиннадцатиклассникам не увлекаться празднованием выпускного, а готовиться к ЦТ, передает БЕЛТА .

Такое мнение министр высказал журналистам в Могилеве во время республиканского праздника «Молодежь и творчество — история будущего».

— Не нужно делать из выпускного праздник планетарного масштаба. На мой взгляд, этим нельзя увлекаться. Ведь перед молодежью стоит серьезный профессиональный выбор. Им нужно достойно проявить себя во время вступительной кампании, а для этого нужно качественно подготовиться. Поэтому я бы на это нацеливался, а не на каком лимузине поехать на торжество и в каком Дворце культуры провести это мероприятие, — сказал министр.

По его мнению, проводить выпускные лучше в школах — в доброй, дружеской и семейной обстановке.

Выпускные в Минске в этом году пройдут 9 июня , в основном, в зданиях школ. По согласованию с администрациями районов длиться они будут до 4−6 утра. Выход за территорию школ будет ограничен.