Святую Троицу празднуют православные верующие 27 мая

Праздник Святой Троицы, который также называют Пятидесятницей и считают Днем рождения христианской Церкви, православные верующие в этом году отмечают в воскресенье 27 мая. Троица – один из самых почитаемых дней церковного календаря, в который вспоминают о сошествии Святого Духа на апостолов на пятидесятый день после воскресения Иисуса Христа.

Согласно Евангелия, на десятый день после Вознесения Христа на небеса, апостолам и Деве Марии, молившимся в Сионской горнице в Иерусалиме, был ниспослан благодатный огонь, который вдруг возник в воздухе – и он светил, но не обжигал. Когда языки пламени коснулись каждого из них, они ощутили необычайную силу внутри себя – наполнились Святым Духом, исшедшим от Бога-Отца, как и обещал им Бог-Сын.

И с этого момента каждый из апостолов чудесным образом обрел умение говорить на многих иностранных языках – чтобы проповедовать учение Христа людям по всему миру. А также они получили дар исцелять и пророчествовать. Апостолы взялись за руки и образовали тем самым новую Церковь, а Сионская горница, в которой ранее прошла Тайная Вечеря, стала первым христианским храмом.

На Святую Троицу все православные храмы украшают ветками березы – главным символом праздника, молодой зеленью и цветами, а священнослужители надевают зеленые одежды. В этот день служат торжественную Божественную литургию и Великую вечерню, а накануне – в родительскую субботу — поминают усопших.

В народе считается, что к Троице в доме надо обязательно сделать генеральную уборку, выбросить все ненужное. Хозяйки готовят щедрые угощения, но традиционно главным блюдом в это праздник был и остается каравай.

Троица считалась началом лета, дождь в этот день — к грибам и урожаю, а вот купаться не разрешалось. По поверьям, собранные на следующий день после Троицы травы обладают сильными целебными свойствами. Знакомство или сватовство на Пятидесятницу предвещает счастливую супружескую жизнь, а девушки в этот день загадывают на суженого — плетут венки и опускают их в реку.