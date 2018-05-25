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Где купаться, а где загорать

26.05.2018 — Новости Общества | Радзiма  
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Где купаться, а где загорать

Май на исходе, а желающих искупаться в каком-либо местном водоеме пока не наблюдается, и всё же… Теплые дни придут, и люди семьями, компаниями, парами и в одиночку потянутся к воде, чтобы освежиться, позагорать, отдохнуть у реки или озера. Где и как это можно сделать безопасно, чтобы не стать пострадавшим или, наоборот, нарушителем?

В Глусском районе определены две зоны отдыха у воды, «Байлюки» и «Лысуха», землепользователем участков является Глусский лесхоз. Есть у нас также две зоны отдыха для купания: в районе лодочной станции в Глуске (землепользователь «Жилкомхоз»)  и «Ольница» (землепользователь ПМК-86 «Водстрой»). Решением Глусского районного исполнительного комитета на землепользователей возложены меры по использованию, охране и содержанию в надлежащем порядке этих зон отдыха. В частности, в зонах отдыха для купания нужно обеспечить водолазное обследование акваторий водоемов, а границы мест для купания должны быть обозначены табличками. Рекламно-информационные щиты, запрещающие распитие спиртных напитков и купания, должны быть установлены и в зонах отдыха у воды «Лысуха» и «Байлюки».

И поскольку купальный сезон 2018 года официально начинается с 1 июня, то уже в эти дни все приготовления в зонах отдыха, как для купания, так и тех, что просто у воды, должны быть завершены. Как рассказал редакции начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства райисполкома Василий Березовский, на прошлой неделе дно реки Птичь в районе лодочной станции и дно Ольницкого озера обследовали приехавшие из Бобруйска водолазы, убрали из воды посторонние предметы, которые могут быть опасны для купающихся детей и взрослых. Все объекты на берегу: скамейки, беседки, туалеты, кабины для переодевания — после зимнего периода приведены в порядок. Побывав на берегу реки в районе лодочной, мы в этом убедились сами. Там есть не только всё перечисленное, а еще и площадка для игры в волейбол с натянутой сеткой… Стоит также знать, что решением исполкома установлен режим работы спасательного поста на реке Птичь в районе лодочной станции: в будние дни он должен действовать с 15:00 до 19:00, в выходные и праздничные — с 11:00 до 19:00, район действия и зона спасения поста — от центра прибрежной части пляжа по 150 метров в обе стороны реки. Дело только за солнечной погодой, а также за тем, чтобы сами отдыхающие не нарушали правил поведения как на берегу, так и на воде. В этом случае их отдых будет действительно безопасным и полезным.

Т. ЛУГАВАЯ

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Май на исходе, а желающих искупаться в каком-либо местном водоеме пока не наблюдается, и всё же… Теплые дни придут, и люди семьями, компаниями, парами и в одиночку...
 
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