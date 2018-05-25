В нем приняли участие 5 семей: Вероника и Константин Яблонские (УЗ "Борисовская больница №2"),Ольга и Артем Мороз (ОАО "Борисовхлебпром"), Татьяна и Александр Комаровские (ОАО "Мирополье"), Кристина и Дмитрий Сманцер (ОАО "Лошницкий Край"), Александра и Дмитрий Козловские (ОАО"Здравушка-милк"). Участники мероприятия представили "визитную карточку" семьи, продемонстрировали свои знания по народным обрядам и семейным праздникам, а также удивили всех присутствующих кулинарными способностями. Захватывающим стал спортивный этап конкурса: участники пилили и кололи дрова, собирали картошку, вязали веники.

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Екатерина ВОРОБЬЕВА