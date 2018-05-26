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Дело белорусских фигурантов "Пиренейского излома" будет направлено для изучения прокурору

26.05.2018 23:09 — Новости Общества | Tut.by  
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В ближайшее время дело двух белорусов, задержанных в ходе международной антинаркотической операции «Пиренейский излом», будет направлено для изучения прокурору, сообщает БелаПАН со ссылкой на телеканал СТВ.

Речь идет о перекрытии канала поставки гашиша из Марокко через Европу в Россию, в Московскую область. Схема преступного бизнеса была раскрыта правоохранительными органами пяти стран, в том числе Беларуси.

Как сообщает СТВ, отправной точкой расследования стала Гродненская область. Год назад в Мостовском районе оперативники задержали автомобиль с жителями Слуцка и Солигорска. Газовый баллон они переделали под тайник. В нем оказалось 70 свертков с веществом.

По словам начальника отдела специальных экспертиз управления Государственного комитета судебных экспертиз по Гродненской области Андрея Лукши, дежурный эксперт-химик в кратчайшие сроки в ночное время провел исследование с целью установления природы вещества, им оказался гашиш. Всего было изъято более 35 кг наркотика на 700 тыс. долларов.

 — Было установлено, что данное наркотическое средство получено в Польше. Перевозилось в Беларусь с целью дальнейшей поставки в Россию. Данная поездка являлась не первой, — сказал в эфире СТВ начальник отдела по расследованию преступлений против информационной безопасности и незаконного оборота наркотиков УСК по Гродненской области Игорь Черняк.

Как сообщил телеканалу заместитель начальника главного управления наркоконтроля и противодействия торговле людьми МВД Беларуси Андрей Саладовников, были установлены другие участники преступной группы международной, в которую входили граждане Молдовы и других стран.

— На сегодняшний день совместно проведенными мероприятиями полицейскими органами Молдовы, России и Испании установлено более 60 участников преступной группы, из незаконного оборота изъято более 800 кг гашиша, — сказал он. — Задержаны более 20 фигурантов. В том числе руководители и лидеры наркомафии. Совместное расследование продолжается, устанавливаются и другие причастные лица/

Обвиняемым в наркоторговле белорусам грозит от 10 до 20 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

 
 
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Речь идет о перекрытии канала поставки гашиша из Марокко через Европу в Россию, в Московскую область. Схема преступного бизнеса была раскрыта правоохранительными...
 
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