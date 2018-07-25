ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лето: большая вода в Осиповичах. Что делать, чтобы не затопило?

25.07.2018 — Новости Общества | Асiповiцкi край  
Размер текста:
A
A
A

В нынешнем году природа приносит сюрприз за сюрпризом. Чего только стоит летний «сезон дождей»! Осиповчане жалуются, что огороды местами превращаются в болото, а в погребах и подвалах стоит вода. Люди начинают искать, к кому обратиться за помощью. Звонки поступают во все организации, даже те, которые в подобных делах помочь не могут.

Лето: большая вода в Осиповичах. Что делать, чтобы не затопило?

 В РОЧС предупреждают, что помощь населению по откачке паводковых вод оказывается только при наличии угрозы жизни, здоровью людей и нарушению условий их жизнедеятельности. Затопление без наличия подтопления дома не чрезвычайная ситуация. В соответствии со статьей 89 Кодекса о земле, землепользователи должны благоустраивать и эффективно использовать свои участки, сохранять плодородие почв и иные полезные свойства земель, защищать их от водной и ветровой эрозии, подтопления, заболачивания и т.д.
Лето: большая вода в Осиповичах. Что делать, чтобы не затопило?

Если территория домовладения подтапливается талыми или паводковыми водами, то вынесите из надворных построек, подвалов и погребов все, что может испортиться от воды, и самостоятельно откачайте жидкость дренажными насосами. После проложите специальные борозды для отвода вод из замкнутых понижений.Лето: большая вода в Осиповичах. Что делать, чтобы не затопило?

Если же по каким-то причинам самостоятельно не можете справиться с неприятностью, есть возможность обратиться в коммунальные организации. Например, в УКП ЖКХ, час работы которого обойдется примерно в 20 рублей. ДУКПП «Водоканал» в рабочие дни готов освободить вас от лишней жидкости в подворье, расположенном в черте города, за сумму от 22,88 до 30,19 рубля. Цена выполненной работы будет увеличиваться пропорционально расстоянию до домовладения и времени нахождения здесь машины.

Может предоставить платную услугу и РОЧС, за что придется заплатить около 72 рублей.

Фото — группа «Ищу тебя Осиповичи» («Вконтакте»).

 
 
Ссылка на источник 91
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В нынешнем году природа приносит сюрприз за сюрпризом. Чего только стоит летний «сезон дождей»! Осиповчане жалуются, что огороды местами превращаются в...
 
Новости дня
Новости общества
 
Наши пожарные могут всё!
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.07.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
26.07.2018
Навiны Палесся
Варяг-пресс
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Новости Ветки
Чырвоны Кастрычнiк
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Прамень
Маяк Преднепровья
Радзiма
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика