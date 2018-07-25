Лето: большая вода в Осиповичах. Что делать, чтобы не затопило?

В нынешнем году природа приносит сюрприз за сюрпризом. Чего только стоит летний «сезон дождей»! Осиповчане жалуются, что огороды местами превращаются в болото, а в погребах и подвалах стоит вода. Люди начинают искать, к кому обратиться за помощью. Звонки поступают во все организации, даже те, которые в подобных делах помочь не могут.





В РОЧС предупреждают, что помощь населению по откачке паводковых вод оказывается только при наличии угрозы жизни, здоровью людей и нарушению условий их жизнедеятельности. Затопление без наличия подтопления дома не чрезвычайная ситуация. В соответствии со статьей 89 Кодекса о земле, землепользователи должны благоустраивать и эффективно использовать свои участки, сохранять плодородие почв и иные полезные свойства земель, защищать их от водной и ветровой эрозии, подтопления, заболачивания и т.д.





Если территория домовладения подтапливается талыми или паводковыми водами, то вынесите из надворных построек, подвалов и погребов все, что может испортиться от воды, и самостоятельно откачайте жидкость дренажными насосами. После проложите специальные борозды для отвода вод из замкнутых понижений.

Если же по каким-то причинам самостоятельно не можете справиться с неприятностью, есть возможность обратиться в коммунальные организации. Например, в УКП ЖКХ, час работы которого обойдется примерно в 20 рублей. ДУКПП «Водоканал» в рабочие дни готов освободить вас от лишней жидкости в подворье, расположенном в черте города, за сумму от 22,88 до 30,19 рубля. Цена выполненной работы будет увеличиваться пропорционально расстоянию до домовладения и времени нахождения здесь машины.

Может предоставить платную услугу и РОЧС, за что придется заплатить около 72 рублей.

Фото — группа « Ищу тебя Осиповичи » («Вконтакте»).