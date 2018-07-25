ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На автовокзале в Бресте люди вступились за пьяного, которого задерживали милиционеры

25.07.2018 16:46 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

23 июля на автовокзале в Бресте наряд милиции задержал нетрезвого мужчину и работницу автовокзала, которая пыталась защитить незнакомца. Видео инцидента попало в сеть.

Видео: Олег Терещенко


Открыть/скачать видео (66.39 МБ)

Вечером 23 июля нетрезвый мужчина сидел на лавочке перрона брестского автовокзала в ожидании маршрутки, сообщил TUT.BY один из очевидцев произошедшего, автор видео Олег Терещенко. К мужчине подошли сотрудники патрульно-постовой службы милиции, которые потребовали проследовать с ними.

Тот отказался. Люди, которые стали очевидцами задержания, просили милиционеров «отпустить человека домой». По словам свидетелей задержания мужчина не дебоширил, а просто уснул на лавочке.

Милиционеры предупредили мужчину: если он с ними не проследует добровольно, к нему применят физическую силу. Он выполнять требование отказался и правоохранители выполнили свое обещание. После того, как мужчину загрузили в служебный автомобиль, туда же милиционеры проводили и работницу автовокзала, которая препятствовала задержанию.

25 июля на сайте УВД Брестского облисполкома появился комментарий по этой ситуации:

«При осуществлении охраны общественного порядка на территории Ленинского района Бреста 23 июля около 16.30 сотрудникам милиции патрульно-постовой службы поступило сообщение о том, что на Брестском автовокзале мужчина спит на лавочке перрона.

Прибыв на место, сотрудники милиции обнаружили мужчину, который спал на лавочке с явными признаками алкогольного опьянения. Им оказался 32-летний житель Кобрина. Во время посадки его в служебный автомобиль к сотрудникам милиции подошла работница автовокзала и попыталась в грубой форме препятствовать законным требованиям правоохранителей.

Видя пожилой возраст женщины, милиционеры вежливо и корректно объяснили ей причину доставления в милицию гражданина, который нарушил общественный порядок и находился в состоянии алкогольного опьянения.

На это женщина отреагировала еще более агрессивно, она в категоричной форме препятствовала действиям сотрудников милиции. Оказывала физическое воздействие на сотрудников милиции, хватала их за форменную одежду, одному из сотрудников оборвала галстук. Играя на публику, с криками женщина симулировала падение на асфальт у служебного милицейского автомобиля. Она также была доставлена в Ленинский РОВД для разбирательства. Оценка ее действиям будет дана в ходе проверки».

Мужчину привлекли к административной ответственности за нарушение общественного порядка, за неповиновение и оскорбление должностного лица при исполнении им служебных полномочий.

«Ранее он уже 18 раз привлекался к административной ответственности за различные нарушения общественного порядка, а также к уголовной ответственности», — отметили в УВД.

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 88
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В результате задержали и пьяного, и работницу автовокзала, которая активно препятствовала задержанию.
 
Новости дня
Новости общества
 
В некоторых районах Беларуси ограничат продажу алкоголя
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.07.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
26.07.2018
Навiны Палесся
Варяг-пресс
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Новости Ветки
Чырвоны Кастрычнiк
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Прамень
Маяк Преднепровья
Радзiма
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика