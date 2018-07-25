На автовокзале в Бресте люди вступились за пьяного, которого задерживали милиционеры

23 июля на автовокзале в Бресте наряд милиции задержал нетрезвого мужчину и работницу автовокзала, которая пыталась защитить незнакомца. Видео инцидента попало в сеть.

Видео: Олег Терещенко

Вечером 23 июля нетрезвый мужчина сидел на лавочке перрона брестского автовокзала в ожидании маршрутки, сообщил TUT.BY один из очевидцев произошедшего, автор видео Олег Терещенко. К мужчине подошли сотрудники патрульно-постовой службы милиции, которые потребовали проследовать с ними.

Тот отказался. Люди, которые стали очевидцами задержания, просили милиционеров «отпустить человека домой». По словам свидетелей задержания мужчина не дебоширил, а просто уснул на лавочке.

Милиционеры предупредили мужчину: если он с ними не проследует добровольно, к нему применят физическую силу. Он выполнять требование отказался и правоохранители выполнили свое обещание. После того, как мужчину загрузили в служебный автомобиль, туда же милиционеры проводили и работницу автовокзала, которая препятствовала задержанию.

25 июля на сайте УВД Брестского облисполкома появился комментарий по этой ситуации:

«При осуществлении охраны общественного порядка на территории Ленинского района Бреста 23 июля около 16.30 сотрудникам милиции патрульно-постовой службы поступило сообщение о том, что на Брестском автовокзале мужчина спит на лавочке перрона.

Прибыв на место, сотрудники милиции обнаружили мужчину, который спал на лавочке с явными признаками алкогольного опьянения. Им оказался 32-летний житель Кобрина. Во время посадки его в служебный автомобиль к сотрудникам милиции подошла работница автовокзала и попыталась в грубой форме препятствовать законным требованиям правоохранителей.

Видя пожилой возраст женщины, милиционеры вежливо и корректно объяснили ей причину доставления в милицию гражданина, который нарушил общественный порядок и находился в состоянии алкогольного опьянения.

На это женщина отреагировала еще более агрессивно, она в категоричной форме препятствовала действиям сотрудников милиции. Оказывала физическое воздействие на сотрудников милиции, хватала их за форменную одежду, одному из сотрудников оборвала галстук. Играя на публику, с криками женщина симулировала падение на асфальт у служебного милицейского автомобиля. Она также была доставлена в Ленинский РОВД для разбирательства. Оценка ее действиям будет дана в ходе проверки».

Мужчину привлекли к административной ответственности за нарушение общественного порядка, за неповиновение и оскорбление должностного лица при исполнении им служебных полномочий.

«Ранее он уже 18 раз привлекался к административной ответственности за различные нарушения общественного порядка, а также к уголовной ответственности», — отметили в УВД.