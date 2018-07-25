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На Кировщине открыта охота на бекаса

25.07.2018 — Новости Общества | Кировец  
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На Кировщине открыта охота на бекаса

Со второй субботы июля по вторую субботу августа, т.е. с 14.07.2018 по 11.08.2018 в светлое время суток, на территории Республики Беларусь открыта охота на бекаса. Об этом сообщил старший госинспектор Бобруйской МРИ Николай Ивашутин.

Охотиться разрешено  с подхода только с охотничьими собаками. Разрешенные орудия охоты на бекаса: гладкоствольное охотничье оружие с использованием патронов, снаряженных дробью; охотничьи собаки: легавые, спаниели, ретриверы.      А также напоминаем что со второй субботы августа по второе воскресенье декабря, т.е. с 11.08.2018 по 09.12.2018 в светлое время суток, открывается охота на водоплавающую и болотную  дичь (кроме гусей), вальдшнеп, вяхирь, голуб сизый, перепел, фазан, гоголь самцы, свиязь самцы. Охотится разрешено из засады, с подхода, с подъезда с маломерных судов. Разрешенные орудия охоты на водоплавающую дичь: гладкоствольное охотничье оружие с использованием патронов, снаряженных дробью; охотничьи собаки: все группы, кроме гончих и борзых; маломерные суда без двигателя или с неработающим двигателем.

При не выполнении Правил охоты предусмотрена административная  ответственность в виде штрафа в размере от двадцати до пятидесяти базовых величин с конфискацией ружей, других орудий охоты и иных предметов, явившихся орудием либо средством совершения указанного нарушения, или без конфискации и с лишением специального права.

 

 

 

 
 
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Со второй субботы июля по вторую субботу августа, т.е. с 14.07.2018 по 11.08.2018 в светлое время суток, на территории Республики Беларусь открыта охота на бекаса. Об...
 
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