Раков ловить нужно по правилам





Заместитель начальника Бобруйской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира Анатолий Гриб напоминает, что рак длиннопалый (узкопалый) в настоящее время не является объектом охоты и рыболовства и его добыча должна осуществляться в соответствии с Правилами добычи, заготовки и (или) закупки диких животных, не относящихся к объектам охоты и рыболовства, утвержденными Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 02.06.2006 № 699 (далее — Правила).

Согласно Правил лов рака длиннопалого (узкопалого) разрешен на территории Могилевской области на протяжении всего года за исключением периода – с 1 апреля по 30 мая. Гражданам разрешен лов рака длиннопалого (узкопалого) с применением не более 3 раколовок. В соответствии с Правилами, раколовка – орудие добычи раков, представляющее собой сетчатый квадрат (круг) с диагональю (диаметром) не более 100 сантиметров с закрепленной в центре наживкой (подъемник открытого типа) или ловушку (длиной не более 100 см) с одним или несколькими (не более 5) входами с диаметром входного отверстия не более 70 сантиметров (закрытого типа);

Норма вылова на одного человека в сутки – 2 килограмма. Запрещается лов рака с длиной тела менее 10,5 сантиметра (от острия рострума до конца тельсона), а также лов яйценосных самок и самок с личинками в течение всего года.

В случае нарушения гражданами вышеуказанных требований наступает ответственность, предусмотренная ч.4 ст. 15.32 КоАП РБ, которая влечёт наложение штрафа в размере до двадцати базовых величин.

Тел. 72-62-32.