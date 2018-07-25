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Раков ловить нужно по правилам

25.07.2018 — Новости Общества | Кировец  
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Раков ловить нужно по правилам

Заместитель начальника Бобруйской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира Анатолий Гриб напоминает, что рак длиннопалый (узкопалый) в настоящее время не является объектом охоты и рыболовства и его добыча должна осуществляться в соответствии с Правилами добычи, заготовки и (или) закупки диких животных, не относящихся к объектам охоты и рыболовства, утвержденными Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 02.06.2006 № 699 (далее — Правила).

Согласно Правил лов рака длиннопалого (узкопалого) разрешен на территории Могилевской области на протяжении всего года за исключением периода – с 1 апреля по 30 мая. Гражданам  разрешен лов рака длиннопалого (узкопалого) с применением не более 3 раколовок. В соответствии с Правилами, раколовка – орудие добычи раков, представляющее собой сетчатый квадрат (круг) с диагональю (диаметром) не более 100 сантиметров с закрепленной в центре наживкой (подъемник открытого типа) или ловушку (длиной не более 100 см) с одним или несколькими (не более 5) входами с диаметром входного отверстия не более 70 сантиметров (закрытого типа);

 Норма вылова на одного человека в сутки – 2 килограмма. Запрещается лов рака с длиной тела менее 10,5 сантиметра (от острия рострума до конца тельсона), а также лов яйценосных самок и самок с личинками в течение всего года.

 В случае нарушения гражданами вышеуказанных требований наступает ответственность, предусмотренная ч.4 ст. 15.32 КоАП РБ, которая влечёт наложение штрафа в размере до двадцати базовых величин.

Тел. 72-62-32.

 bobrujsk_mri@gosinspekciya.gov.by

 

 

 
 
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Заместитель начальника Бобруйской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира Анатолий Гриб напоминает, что рак длиннопалый (узкопалый)...
 
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