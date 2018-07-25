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Международный музыкально-спортивный праздник «Большая бард-рыбалка» пройдет 27-29 июля на Чигиринском водохранилище

25.07.2018 — Новости Общества | Кировец  
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Международный музыкально-спортивный праздник «Большая бард-рыбалка» пройдет 27-29 июля на Чигиринском водохранилище

Международный музыкально-спортивный праздник «Большая бард-рыбалка» пройдет 27-29 июля 2018 года в поселке Грудичино Быховского района на берегу Чигиринского водохранилища.

 В новом сезоне бард-рыбалка сделает акцент на тематические музыкальные программы с участием известных бардов и музыкантов более из 10 стран. В основной программе творческий проект «100 лет А.Галичу», концерт песен Владимира Высокого, посвященный 80-летию со дня рождения поэта, актера театра и кино, автора-исполнителя. Готовится к презентации программа «Без границ», в которой задействован известный немецкий рок-музыкант и пацифист Тино Айсбреннер и белорусский автор-исполнитель Ольга Залесская. Не менее интересной будет и музыкально-поэтический проект «Поющая поэзия» в исполнении гостей из Украины и России. А популярный российский автор-исполнитель, перформансист, филолог Псой Короленко (Москва) вместе с мультиинструменталистом Яном Бедерманом представят на бард-рыбалке новый музыкальный проект «Неожид».

 Специальным гостем творческого проекта станет знаток, бард, телеведущий Борис Бурда, который взялся за организацию и проведение кулинарного шоу «Кiрмаш смаку» и интеллектуальных игр. Зрителей также ждет встреча с известным российским автором-исполнителем и актером Алексеем Иващенко, который выступит на фестивале с сольным концертом.

 Традицией на бард-рыбалке стал и международный проект «Соседи», в котором гости поют на языках стран проживания. В 2018 году ожидаются гости из 8 стран: Беларуси, России, Украины, Германии, Польши, Словакии, Грузии и США.

 Порадуют гостей фестиваля и ставшие традиционными мероприятия. Это конкурс авторской песни, рыболовные соревнования, открытый турнир по пляжному волейболу среди любителей и профессионалов, кулинарный конкурс «Кiрмаш смаку», проект «Королева бард-рыбалки» и др.

 Праздник стартовал в 2010 году. Творческий проект уже стал визиткой музыкально-фестивальной жизни Могилевской области и Беларуси, который возрождает традиции семейного туристического отдыха, объединяет дружеские и корпоративные компании. В прошлом году мероприятие собрало более 3 тыс. гостей и участников из 10 стран.

 Организаторами «Большой бард-рыбалки» выступают Могилевский облисполком и Быховский райисполком, творческое объединение «Своя среда» и общественный совет по развитию агроэкотуризма в Могилевской области.

 Генеральный партнер проекта — ОАО «Моготекс», официальный партнер — ОАО «Белшина». Генеральный информационный партнер — УП «БелТА».

По материалам БелТА.

 

 

 
 
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Международный музыкально-спортивный праздник «Большая бард-рыбалка» пройдет 27-29 июля 2018 года в поселке Грудичино Быховского района на берегу...
 
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