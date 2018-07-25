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Чтобы уборка урожая на Кировщине была безопасной

25.07.2018 — Новости Общества | Кировец  
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Чтобы уборка урожая на Кировщине была безопасной

Во время проведения уборочной компании  на территории района увеличивается  количество фактов передвижения транспортных средств сельскохозяйственных предприятий и организаций района по дорогам общего пользования, и не всегда это происходит в светлое время суток, что негативно сказывается на безопасности дорожного движения. Старший госавтоинспектор отделения ГАИ Кировского РОВД Александр Ковалев напоминает руководителям сельхозпредприятий и ответственным инженерным работником о недопустимости передвижения зерноуборочной и другой крупногабаритной сельхозтехники по дорогам общего пользования в темное время суток.

Зачастую, транспортные средства эксплуатируются  с техническими неисправностями, с которыми Правилами дорожного движения запрещена их эксплуатация (неисправная световая сигнализация, тормозная система и рулевое управление), а также с не пройденным государственным техническим осмотром. Как показывает практика прошлых лет, имеют место факты управления ими водителями, находящимися в состоянии алкогольного опьянения и не имеющими права на управление.

В связи с началом уборочной компании 2018 на территории района сотрудниками Госавтоинспекции организовано проведение мероприятий по профилактике дорожно-транспорных происшествий  с участием транспортных средств сельскохозяйственных организаций, во время которых сотрудниками ГАИ будет усилен надзор за соблюдением водителями (механизаторами) сельскохозяйственных предприятий и организаций Правил дорожного движения. Особое внимание уделено контролю за техническим состоянием транспортных средств, своевременности прохождения ими государственного технического осмотра, организации контроля за физическим состоянием водителей и механизаторов.

 
 
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  Во время проведения уборочной компании  на территории района увеличивается  количество фактов передвижения транспортных средств...
 
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