Единый день безопасности дорожного движения пройдет на Кировщине 27 июля





«Преуспевай в жизни, но не торопись на дороге!» — под таким девизом 27.07.2018 года в Республике Беларусь проводится Единый день безопасности дорожного движения. Цель данного мероприятия, профилактика дорожно-транспортных происшествий по причине нарушения скоростных режимов. Об этом рассказал старший госавтоинспектор отделения ГАИ Кировского РОВД Александр Ковалев.

Как показывает анализ прошлых лет ежегодно в летний период на дорогах страны увеличивается количество транспортных средств как индивидуальных владельцев, так и транспортных средств, принадлежащих юридическим лицам. Но не все водители добросовестно относятся к соблюдению Правил дорожного движения, особенно в части соблюдения скоростных режимов и соблюдения правил обгона. А ведь превышение скорости движения либо ее не правильный выбор является основной причиной совершения дорожно-транспортных происшествий.

Всего за истекший период 2018 года сотрудниками районной Госавтоинспекции за превышение скоростных режимов к административной ответственности привлечено более семисот любителей быстрой езды.

Госавтоинспекция в очередной раз напоминает всем любителям быстрой езды, не пренебрегайте мерами безопасности на дороге, будьте взаимовежливыми, неукоснительно соблюдайте Правила дорожного движения и не торопитесь на дороге.