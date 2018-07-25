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Роддом №3 изнутри. Как выглядят палаты в одном из старейших роддомов Минска

25.07.2018 17:22 — Новости Общества | Tut.by  
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В роддоме № 3 в прошлом году приняли 2150 родов. Это один из старейших роддомов Минска и находится он на базе 3-й городской клинической больницы.


— Нашему роддому очень много лет. Он памятник. Он очень маленький и мне кажется, что очень уютный и очень домашний. Мы стараемся компенсировать какие-то бытовые сложности отношением к нашим пациентам. И надеюсь, у нас это получается, — такими словами открыла встречу с будущими родителями заместитель главного врача по родовспоможению больницы Елена Гошкевич.

Кто рожает в 3-м роддоме?

В Минске продолжается неделя открытых дверей «Родильный дом, доброжелательный к семье». Очередной роддом, куда на встречу попали будущие родители, находится на базе 3-й больницы. Елена Гошкевич в начале своего выступления напомнила, что роддом открыли в 1965 году. Символично, что когда-то недалеко от этого места был камень, к которому в языческие времена приходили женщины и просили помочь в родах.


Роддом № 3 в Минске.

Сегодня в 3-м роддоме рожают женщины, которые прикреплены к нему 1-й, 4-й, 6-й, 11-й, 12-й, 16-й и 34-й женскими консультациями. Также сюда направляют пациенток с тяжелыми заболеваниями почек и тромбофлебитами (заболевание вен — Прим. TUT.BY). Последние сюда попадают, так как в больнице есть отделение хирургии, а им необходимо быть под присмотром хирургов. Также в этот роддом направляют часть беременных с флеботромбозами (патологическое тромбообразование в глубоких венах. — Прим. TUT.BY).

Специфика роддома в том, что здесь в том числе рожают женщины с инфекционными заболеваниями. Речь в том числе идет про ВИЧ-позитивный статус, гепатит С, перенесенный когда-то туберкулез (таких пациенток уже практически нет), ОРВИ.

Елена Гошкевич не скрывает: из-за специфики у людей могут сложиться какие-то неверные стереотипы. Но в реальности беременные с инфекционными заболеваниями пересекаются с другими беременными только в приемном покое при оформлении. Такая же ситуация может произойти в любой женской консультации.


Во время акции «Родильный дом, доброжелательный к семье» в 3-м роддоме Минска.

В роддоме беременные с инфекционными заболеваниями находятся на первом этаже, к нему ведет отдельный вход. Беременные из других отделений сюда просто не попадают.

На первом этаже есть свой родзал, свои палаты, с беременными работает отдельный персонал.

— Там своя сестра-хозяйка, свое белье. Для пациенток с ВИЧ — белье одноразовое, а в операционной белье в принципе только одноразовое. Для пациенток этого отделения у нас отдельные наборы для кесарева сечения, отдельные инструменты для родов. Риск в плане эпидситуации минимизирован до такой степени, до какой его можно минимизировать. Плюс у нас есть плазменный стерилизатор. Благодаря ему обеспечена 100% гибель любых микроорганизмов, — объясняет заместитель главного врача.


Заместитель главного врача по родовспоможению 3-й городской клинической больницы Минска Елена Гошкевич

При этом по словам Елены Гошкевич, акушерки, которые примерно 40 лет работают в этом отделении, не заразились ни одним инфекционным заболеванием от своих пациенток.

В 2016 году в «тройке» провели роды у 400 женщин с инфекционными заболеваниями, в 2017-м — примерно у 800.

Роддом № 3 особенный еще и тем, что в нем есть отделение, где оказывают помощь женщинам с послеродовыми осложнениями.

Где пережидают схватки и рожают?

В роддоме есть несколько типов предродовых палат: четырехместные и одноместные. Это место, где женщины пережидают схватки.


Четырехместная предродовая палата.

Если пара выбирает партнерские роды, то, безусловно, во время схваток женщина будет в одноместной палате, потому что ей там нужно быть с мужем.


Одноместная предродовая палата.

Именно нахождение в отдельной предродовой стоит в районе 114 рублей. Сами партнерские роды бесплатные. Но важно, чтобы, например, у мужа был сертификат о том, что он прошел курсы партнерских родов в госучреждении, и справка из поликлиники, что ему можно находится в роддоме. Это значит, что ему в том числе придется пройти флюорографию, а терапевт его осмотрит, чтобы не было заразных заболеваний.


Родзал в 3-м роддоме

В родильном зале «тройки» пока нет кресел-трансформеров, поэтому вертикальные роды здесь провести не получится. Здесь также нет и индивидуальных залов для родов. Но из-за небольшого потока беременных тут практически не бывает ситуаций, когда идет принимают несколько родов одновременно. Это единичные случаи.

Как выглядят палаты?

В общих палатах может находиться максимум до пяти человек. В отделении патологии беременности есть палаты, где женщины лежат втроем.


Общая палата в отделении патологии беременности.

Если пациентка хочет, то после родов она может лежать в одноместной или двухместной палатах повышенной комфортности. Сутки там обойдутся в 50 рублей.


Наталья с дочерью Ксенией в двухместной палате.

В одноместной палате у женщины в распоряжении в том числе будет холодильник. При этом санузел — на этаже. В роддоме говорят, что, как правило, очередей там нет.


Одноместная палата

В ноябре 2017 года в роддоме появилась и VIP-палата. Сейчас на нее очень высокий спрос, запись идет уже на сентябрь. В роддоме отмечают, что сейчас многие женщины хотят уединения — ведь рожать стали позже, и в 35 лет некоторые не готовы делить палату с несколькими соседками.


VIP-палата.

В эту палату ведет отдельный вход с улицы, здесь есть двуспальная кровать, раскладной диван, телевизор, WI-FI, кондиционер, чайник, микроволновка, отдельный санузел и даже халат. И в комнате и в санузле есть тревожные кнопки, с помощью которых можно вызвать медперсонал.

В этой комнате женщина может находиться с мужем или родными. Они сюда и заходят через отдельный вход, обязательно переодеваются и переобуваются, оставляя вещи в специальном шкафчике.


VIP-палата.

—  Мне кажется, что это очень правильно, что женщина здесь находится вместе с мужем. Нам спокойнее за пациентку, когда она не одна, хотя мы сюда и заходим беспрерывно. После родов всякое бывает — на первые сутки редко кто себя чувствует весьма комфортно, особенно первородящие женщины, — объясняет Елена Гошкевич.

Размещение в этой палате в течение трех дней и комплекс услуг в день, когда женщина рожает, обойдется сегодня в 734 рубля.


Санузел в VIP-палате.

В отделении, где лежат после родов женщины с инфекционными заболеваниями, тоже есть одноместная палата. Там она спросом не пользуется. Женщины лежат по три человека в палате согласно своему заболеванию, не факт, что в роддом одновременно поступает столько беременных, поэтому пациентка может лежать одна.

«Отсроченное пережатие пуповины не делают в очень редких случаях»

Елена Гошкевич отмечает, что сегодня, действительно, женщина стали рожать позже, чем раньше. Как правило, первого ребенка стали рожать в 26−30 лет.


Мамы приносят детей на специальный пост, чтобы медики малышей взвесили и осмотрели

— В этом возрасте женщины закончили свою социальную программу, образование, как-то утвердились в жизни и сейчас решают репродуктивную, — говорит она.

Специалист отмечает, что в 3-м роддоме положительно относятся и к спинальной анестезии, и к отсроченному пережатию пуповины. Отсроченное пережатие сейчас делают всем, так как об этом просят неонатологи. Исключение — ситуации, когда те же неонатологи из-за медицинских показаний просят сделать иначе.


В роддоме 92% детей на грудном вскармливании. Смесью кормят лишь малышей, чьи мамы не могут этого делать по состоянию здоровья.


Пост интенсивной терапии новорожденных

В роддоме нет своей детской реанимации, здесь есть пост интенсивной терапии, где новорожденных лечат, например, от пневмонии.

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Теги: Минск
 
 
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В роддоме № 3 в прошлом году провели 2150 родов. Это один из старейших роддомов Минска и находится он на базе 3-ей городской клинической больницы.
 
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