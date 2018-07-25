В 17.18 на станции метро «Автозаводская» на путь спрыгнул человек, сообщил пресс-секретарь подземки Андрей Дроб.

— Было снято напряжение с контактного рельса. Гражданин задержан сотрудниками службы безопасности метрополитена. Метрополитен работает в штатном режиме, — дополнили информацию в твитере подземки.