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На станции метро "Автозаводская" на путь спрыгнул человек
25.07.2018 17:41 — Новости Общества | Tut.by
В 17.18 на станции метро «Автозаводская» на путь спрыгнул человек, сообщил пресс-секретарь подземки Андрей Дроб.
— Было снято напряжение с контактного рельса. Гражданин задержан сотрудниками службы безопасности метрополитена. Метрополитен работает в штатном режиме, — дополнили информацию в
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