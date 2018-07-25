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Детям - радость, водителям - проблемы. В Жлобине мощный ливень затопил улицы
25.07.2018 17:55 — Новости Общества | Tut.by
Еще один белорусский город накрыло ливнем. На этот раз затопило Жлобин. Местные жители делятся в соцсетях фото последствий непогоды и ругают ответственных за ливневки.
Сильный ливень началься в Жлобине около трех часов дня. Под водой оказались дороги, пешеходные переходы и скамейки.
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Сильный ливень началься в Жлобине около трех часов дня. Под водой оказались дороги, пешеходные переходы и скамейки.
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