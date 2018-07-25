Детям - радость, водителям - проблемы. В Жлобине мощный ливень затопил улицы

Еще один белорусский город накрыло ливнем. На этот раз затопило Жлобин. Местные жители делятся в соцсетях фото последствий непогоды и ругают ответственных за ливневки.



Фото:Михаил Сериков/ ВКонтакте

Сильный ливень началься в Жлобине около трех часов дня. Под водой оказались дороги, пешеходные переходы и скамейки.



Фото:Светлана Дашкевич / ВКонтакте



Фото: Анна Полевая / ВКонтакте



Фото: Елена Куриленко/ВКонтакте