Безвизовый режим увеличил турпоток в Беларусь на 20% - Минспорта

Андрей Молчан

25 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Безвизовый режим позволил увеличить туристический поток в Беларусь примерно на 20%, сообщил директор Департамента по туризму Министерства спорта и туризма Андрей Молчан сегодня на брифинге в пресс-центре БЕЛТА.

"Безвиз повлиял на прирост посещений примерно в 20%. Введение безвизового режима однозначно напрямую связано с увеличением потока туристов", - отметил Андрей Молчан.

Представитель Минспорта обратил внимание, что продление срока безвизового пребывания с 5 до 30 дней потребует обновления туристической инфраструктуры и подготовки кадров со знанием иностранных языков. Если раньше основной турпоток приходился на представителей России и стран СНГ, то теперь больше внимания нужно уделить работе с туристами из дальнего зарубежья. В первую очередь речь идет о том, чтобы большее число представителей туриндустрии владели английским, французским, китайским языками. Гостиницам, санаториям и агроусадьбам нужно обеспечить возможность расчета через международные системы платежей.

"Естественно, речь идет и о повышении качества и культуры обслуживания, наращивании средств размещения", - подчеркнул Андрей Молчан.

"Очередной шаг в деле либерализации визового режима в Беларуси весьма и весьма положителен. Мы обсуждаем с коллегами из Министерства иностранных дел, силовым блоком возможности новых шагов, но пока рано о них говорить", - сказал директор Департамента по туризму.-0-

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