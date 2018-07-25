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Система "Расчет" утром 26 июля может быть недоступна
25.07.2018 18:04 — Новости Общества | БелТА
25 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доступ к АИС "Расчет" утром 26 июля может отсутствовать. Такая информация размещена на сайте ОАО "Небанковская кредитно-финансовая организация "ЕРИП", сообщает БЕЛТА.
"Проведение технических работ в системе АИС "Расчет" запланировано 26 июля в период с 06.30 до 7.00. В этой связи доступ к услугам системы, возможно, будет отсутствовать. Приносим свои извинения за временные неудобства", - говорится в сообщении.-0-
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25 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доступ к АИС "Расчет" утром 26 июля может отсутствовать. Такая информация размещена на сайте ОАО "Небанковская кредитно-финансовая...
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