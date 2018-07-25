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Борисовчане могут принять участие в конкурсе фотографий и видеороликов «Мы своей Беларусью гордимся!»

25.07.2018 — Новости Общества | Единство  
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Участниками творческого состязания, которое приурочено к Году малой родины, могут стать все желающие без ограничения по возрасту, профессионалы и любители из различных регионов страны, все неравнодушные к своей земле жители Беларуси, отметили в музее. На конкурс предоставляются фотографии, созданные путем использования цифровой или аналоговой техники, а также видеоролики, снятые любыми доступными средствами. По итогам будут определены лауреаты и победители, которые получат дипломы и памятные призы. Финальным аккордом станет фотовыставка и презентация видеороликов в Музее современной белорусской государственности (филиал Национального исторического музея). Работы оценит профессиональное жюри в составе представителей учреждений культуры, образования и информации, творческих союзов, духовенства, органов государственной власти, средств массовой информации.

Церемония награждения состоится в октябре в торжественной обстановке при участии высоких гостей и СМИ в Музее современной белорусской государственности, который выступает организатором конкурса при поддержке министерств культуры, информации, РОО «Белая Русь».

 
 
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Открытый конкурс фотографий и видеороликов «Мы своей Беларусью гордимся!» проводится до 30 сентября, сообщили в Национальном историческом музее.
 
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