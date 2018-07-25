В столице задержали велосипедного вора. Его засняла камера на входе в подъезд, о которой он знал

Милиция задержала мужчину, который украл велосипед из дома на улице Балтийской. При этом он знал, что подъезд оборудован камерой видеонаблюдения, сообщает ГУВД Мингорисполкома.





36-летний мужчина со своим знакомым зашли в дом по улице Балтийской. В подъезде они увидели велосипед темного-серого цвета, который не пристегнут.

Мужчина хоть и знал, что на входе в подъезд установлена видеокамера, но все равно украл велосипед. Этот момент камера и зафиксировала. Вскоре его задержали.

На него завели уголовное дело по ч. 1 ст. 205 (Кража) УК РБ. Санкция этой части статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет.

Милиция напоминает, что если у вас украли велосипед, то об этом надо сообщать сразу же, а не через несколько дней. При обращении в милицию нужно при себе иметь паспорт, документы на велосипед и его фото (если есть).

Поскольку документы часто теряются, на всякий случай сделайте их фото сразу после покупки велосипеда. Особенно это касается тех страниц, где указан серийный номер велосипеда.