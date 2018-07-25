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В некоторых районах Беларуси ограничат продажу алкоголя

25.07.2018 — Новости Общества | Варяг-пресс  
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В некоторых районах Беларуси ограничат продажу алкоголя

В некоторых районах Республики Беларусь будет ограничена продажа алкогольной продукции в ночное время, о чем 25.07.2018 заявил первый замглавы министерства антимонопольного регулирования и торговли РБ Артур Карпович.

Представитель МАРТ отметил, что правоохранительные органы страны уже долгое время выступают с инициативой ограничения продажи алкоголя в ночное время – в МВД полагают, что подобные меры снизят уровень преступности.

А. Карпович сообщил, что этот вопрос обсуждали в Совмине, и вице-премьером было принято решение по проведению эксперимента – введение ограничения продажи алкогольных напитков в нескольких районах республики. Он также рассказал, что результаты эксперимента будут изучены властями, после чего будет дана оценка – влияют ли подобные меры на снижение уровня преступности.

Между тем, какие именно районы страны «осчастливят» введением данных ограничений, а также о том, когда планируется провести эксперимент, замминистра не уточнил.

 
 
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В некоторых районах Республики Беларусь будет ограничена продажа алкогольной продукции в ночное время, о чем 25.07.2018 заявил первый замглавы министерства...
 
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