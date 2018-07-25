С 21 по 29 июля 2018 года на территории района будет проведена профилактическая акция “Трезвость выбор сильных!”



За управление транспортным средством не имея права управления, согласно, ч.1 ст. 18.19 КоАП Республики Беларусь, предусмотрена административная ответственность в виде штрафа от 5 (115 рублей) до 20 ( 460 рублей) базовых величин, за повторное вождение без прав в виде штрафа от 20 (460 рублей) до 50 ( 1 150 рублей) базовых величин.

На территории Костюковичского района в период времени с 08 по 18.12.2017 года проводится районная профилактическая акция «Трезвость выбор сильных!»

Госавтоинспекция информирует, что, круглосуточно, набрав номер 102 (звонок бесплатный), граждане могут сообщить информацию о фактах нахождения в состоянии алкогольного опьянения на дороге водителей, пешеходов, велосипедистов и других участников дорожного движения, поведение которых небезопасно и требует принятия безотлагательных мер по их удалению с проезжей части, а также об иных фактах, влияющих на безопасность дорожного движения.

Госавтоинспекция Костюковичского района.