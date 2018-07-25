Разбили стекло, порезали колесо. Семью из Бобруйска дерзко ограбили по дороге в Затоку

44-летний житель Бобруйска с семьей отправился на отдых в Одессу, но их наглым образом ограбили прямо в машине. Консулы подтверждают: белорусы нередко становятся жертвами преступлений по дороге на украинские курорты. Читатель TUT.BY рассказал о своем случае.





Сергей Малишевский отправился на одесский курорт Затока вместе с женой и двумя сыновьями. Он возмущен преступлением, хотя видал многое: в прошлом был одним из начальников бобруйской милиции.

«Была реальная опасность для семьи. И все это в центре города», — говорит Сергей.

11 июля они стартовали на своей машине в Затоку. В 22.00 пересекли границу, а дальше через украинскую столицу — по трассе М-05 «Киев-Одесса». К трем часам ночи водитель устал, и семья припарковала машину у заправки Shell в городе Белая Церковь по улице Запорожца.

Разбили окно, пока все были внутри. Сумку забрали из-под носа

«Станция и прилегающая территория были освещены, на парковке находилось не менее 15 легковых и грузовых автомобилей, водители которых отдыхали или заправлялись. Я проехал через территорию и припарковался на ее краю, у бордюрного камня в метре от знака "Пешеходный переход", в пяти метрах от грузовых автомобилей, в 30 метрах от заправочных колонок и входа в заправочную станцию. Напротив, через дорогу была аналогичная заправка и рынок. Место оживленное. Я чувствовал себя в безопасности», — описывает все детали житель Бобруйска.



Фото: Сергей Малишевский

Мужчина закрыл машину изнутри, и все заснули. А через час он проснулся от громкого хлопка, посыпались осколки стекла.

«Я увидел, что кто-то в темной одежде, наклонившись над женой, двумя руками вырвал из салона принадлежащую ей дамскую сумку красного цвета. И обежав наш автомобиль сзади направился к стоявшему на трассе (в трех-пяти метрах от нашей машины) темному автомобилю, по-моему, марки BMW. В это же время от моей дверцы к тому авто побежал еще один мужчина в темном, в руке у него был предмет, похожий на нож. (…) Я успел открыть дверь своего автомобиля и несколько раз крикнул «Стой! Отдайте Сумку!».

Но грабители быстро прыгнули в свою машину и, не включая фар и габаритных огней, метнулись в сторону Одессы. Мужчина решил, что не стоит продолжать гонку с детьми в салоне, а нужно вызвать полицию на место.

В стоящем рядом ВАЗ с включенным двигателем сидели двое мужчин, но они никак не отреагировали на просьбу и просто уехали. Помогли в итоге работники заправки.

Оказалось, переднее правое колесо порезали ножом. По словам мужчины, от осмотра шины полицейские отказались, якобы это не поможет в расследовании.

«Я считаю, что это не так, можно было установить ширину клинка холодного оружия, провести идентификацию по общему признаку с материалами уголовных дел по аналогичным преступлениям. Кроме того, это еще одно доказательство, что преступники имели умысел не на тайное похищение имущества (кражу), а на его открытое похищение (то есть грабеж. — Прим. TUT.BY)», — жалуется житель Бобруйска.

Поясним, что согласно Уголовному кодексу Украины, за грабеж предусмотрено более строгое наказание, чем за кражу. Такое же разделение действует в Беларуси.



«Они понимали, что мы проснемся от их действий, рассчитывали на рывок и что я не смогу их преследовать на порезанном колесе», считает мужчина. Примерно так и была припаркована машина ночью

«Сотрудник заправки сказал: в этом месте уже восьмой случай»

Преступников не остановили даже дети в салоне. Женщина получила ранения осколками, их достали из волос и даже нижнего белья. Происходящее записали камеры на заправке, еще одно видео с регистратора получили полицейские от другого водителя.

«Еще до прибытия первого наряда полиции сотрудник заправки пояснил мне, что в этом месте уже восьмой случай грабежа. Полицейские потом сказали, что второй только за эти сутки. Я еще подумал, почему не предупреждают водителей».





В украденной сумке было все самое важное: паспорта и почти 2 тысячи долларов на отдых, водительские права и документы на машину в еще одной сумочке, телефон и банковские карты супруги, украшения. Заявление предложили написать супруге - на нее оформлена машина.

«После того, как я начал диктовать: „Прошу установить и привлечь к уголовной ответственности неизвестных мне лиц, которые открыто, путем повреждения оконного стекла автомобиля, похитили…“, следователь остановил жену, спросил у меня, почему лиц? Почему открыто? Я объяснил ему очевидные вещи (…) Кто-то из членов следственно-оперативной группы позвонил, как я понял начальству. Кроме того, я попросил позвонить в белорусское посольство (…). Нам отказали, сказали, что какие-то справки выдадут».

Мужчина до сих пор сомневается, было ли вообще зарегистрировано дело по этому случаю? А тогда на место приехал мужчина в штатском, представился заместителем начальника отдела полиции. Выслушал, угостил всех кофе. И даже договорился со станцией шиномонтажа напротив, чтобы белорусу поставили какое-нибудь старое колесо бесплатно.

«Сказал, что мы уже вторые за ночь, а у них очень важна статистика. И мне повезло, что я не начал один преследовать преступников, что это могло быть опасно для моей жизни и здоровья. Сказал, что это к ним „донецкие“ понаехали», — вспоминает мужчина. Уже потом он несколько раз писал этому представителю украинской полиции, но тот на сообщения не отвечал.

На место приехал еще один мужчина в штатском, насколько понял житель Бобруйска, начальник отдела полиции. Снова зашла речь про связь с консульством, и тут привезли потрепанную сумку: с документами, ключами, но без денег.

По словам сотрудников полиции, сумку нашли на обочине в 15 километрах на трассе в сторону Киева. Попросили переписать заявление теперь только про деньги и украшения, без указания количества. Уставшие туристы согласились.

Семья продолжила поездку: дети мечтали о море, и оно было ближе дома (440 км против 600). Деньгами помогли друзья.



«Мы переехали на другую сторону шоссе, поменяли колесо, я заклеил нишу от стекла в дверцы жены скотчем и целлулоидом». Фото: Сергей Малишевский

Мужчина с благодарностью вспоминает помощь от случайных людей: как на станции бесплатно дали и установили колесо. Как хозяин местного рынка по имени Тарас предлагал деньги взаймы. Некий Александр помог найти в интернете подешевле новое стекло взамен разбитого, сотрудники почты доставили его раньше срока, а работник автосервиса в Одессе заменил его вне очереди и бесплатно.

«А очередь была огромная, состояла в том числе и из белорусов, подвергшимся аналогичному нападению», — говорит Сергей.

В такую же передрягу попали путешественники из Марьиной Горки, уже в Затоке. Они были в группе из нескольких машин, сами поймали преступника и сдали полиции. Им оказался 23-летний парень, «нет, не из Донецка, из города Белая Церковь».

Кстати, похищенный телефон жены еще появлялся в сети, когда автоматически подключался к общедоступным точкам WiFi. Мужчина предполагает, что на заправках.

«Возможно, это был тот самый человек, а может и нет. Но я же не буду за них уголовные дела расследовать, а хотелось бы. Уже по тому, что телефон жены подключался к интернету — я бы нашел, имея полномочия».





«Не рискуйте, расставайтесь с деньгами легко»

По выражению собеседника, семья однако «назло всему» отлично отдохнула. Мужчина составил список плюсов и минусов, а еще советов туристам. Приводим его полностью:

«В принципе, отдых удался по следующим причинам:

— мы остались живы и здоровы;

— море, погода, отель и люди, обеспечивающие отдых в Затоке (включая продавцов всевозможной еды и напитков) прекрасные;

— никто не смог повлиять на наши планы и отменить радость от отдыха;

— работники отеля впустили нас жить без оплаты, поверив на слово (рассчитались позже);

— не пришлось пользоваться карточкой (проценты начисляются) с деньгами родственников, деньги дали взаймы коллеги жены, узнав о произошедшем;

— из-за помощи работников шиномонтажки и рынка в городе Белая Церковь;

— из-за помощи и отношения простых украинцев, оказавших помощь в поиске, доставке и установке автомобильного стекла;

— из-за белорусов, поймавших вора;

— из-за полицейских, дважды останавливающих нас по пути назад с негармонично тонированным стеклом и старой шиной, искренне желавшим доброго пути, не придираясь ни к чему, узнав о произошедшем;

— из-за работников мобильного оператора velcom, подключившим мне связь без оплаты 270 рублей долга, образовавшегося из-за выхода в интернет для посещения сайта посольства, связи с родственниками, полиции и т.п.

Отдых оставил пыль негатива по следующим причинам:

— белорусам по пути на отдых угрожает опасность, они подвергаются массово ограблениям, и об этом никто не предупреждает;

— некоторым людям деньги и статистика важнее человеческих жизней и здоровья;

— некоторые готовы поживиться на чужом горе;

— WiFi никакой в отеле, даже в почту не войти;

— связь мобильную мгновенно отключили из-за 80 Мбайт трафика;

— блин, и денег жалко, последние были и долго зарабатывались.

Вещи, знак которых определить трудно:

— кофе от заместителя начальника полиции;

— помощь в восстановлении шины от полиции;

— помощь в возврате документов.

Советы туристам:

— если собрались на отдых на море, вычеркните Украину из списка возможных вариантов;

— если не вычеркнули, ездите группой из нескольких автомобилей, в составе как минимум двоих взрослых мужчин;

— из-за очереди на таможне вам скорее всего не удастся спланировать точное время прибытия и места остановок; почувствовали усталость — отдыхайте в отелях, машины оставляйте на охраняемых парковках;

— даже на заправочных станциях в момент краткосрочных остановок не теряйте бдительности, не оставляйте детей и женщин в автомобилях без присмотра;

— не кладите все яйца в одну корзину, деньги и документы держите при себе в одежде или в автомобиле в недоступных чужому взору местах, в местах трудных для их быстрого обнаружения и извлечения;

— если есть возможность, двигайтесь «в два руля» (два водителя на одно транспортное средство);

— помните, что деньги можно заработать, вторую жизнь судьба не подарит, в момент выбора не рискуйте, расставайтесь с деньгами легко;

— стали жертвой преступления, обязательно сообщите в полицию и посольство; чем раньше вы это сделаете, тем быстрее поможете себе и тем, кому может в последствии угрожать опасность; не молчите, требуйте у полиции талонов с номером уголовного дела, датой и статьей по которой оно возбуждено;

— интернет очень дорогой в роуминге, купите украинскую симку, в сто раз дешевле и домой звонить можно.

Посольство: кражи происходят регулярно, помогаем с документами нон-стоп

«Сообщения о краже денег и документов у белорусов поступают к нам регулярно, иногда по нескольку раз в день. В основном, проблема существует на маршруте Киев-Одесса, а также непосредственно в Одесской области. Потом наши граждане потоком едут оформлять к нам свидетельство на возвращение, работаем, можно сказать, нон-стоп», — подтвердили TUT.BY в консульской службе Посольства Беларуси в Украине.

Обычно происшествия случаются еще в пути на отдых, а преступники видят туристов по номерам и «ведут». Чаще воруют из незапертых машин или разбивают окно, когда никого нет.

«Но этот случай, когда люди внутри, в нашей практике первый. Вообще большинство случаев происходит в дороге, но бывает и на отдыхе. Например, на базаре люди выходят с полным кошельком денег, а там работают карманники».

Если турист лишился паспорта, ему нужно обратится в ближайшее отделение полиции и получить справку об утере или краже. А потом с ней — в посольство, чтобы получить свидетельство на возвращение.

«Иначе приходится на границе возвращаться назад, а денег уже обычно нет. Как правило, мы оформляем документ в тот же день», — уточнили в консульском отделе.